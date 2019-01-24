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Dünyaca ünlü pop yıldızı Madonna, sarı saçlarına veda etti. Saçlarını siyaha boyatarak imajını değiştiren ünlü yıldız, hayranlarını şaşırttı. Yeni tarzını sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Madonna, çok sayıda yorum ve beğeni aldı.