Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı!

"ODAĞI HER ZAMAN MÜZİK OLACAK"

Madonna, daha önce hayatını konu alacak film için, "Odağı her zaman müzik olacak. Müzik beni hep motive etti ve beni hayatta tuttu. Anlatılmamış birçok ilham verici hikaye var. Bunu benden daha iyi kim anlatabilir? Hayatımının inişli çıkışlı anlarını benim sesimle ve vizyonumla paylaşmak oldukça önemli." demişti.