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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı!

Madonna, hayatını konu alacak projede yönetmen koltuğuna oturmaya hazırlanıyor. Kendisi hakkında film yapmaya çalışan çok fazla 'kadın düşmanı' erkek olduğunu dile getiren ünlü yıldız, "Benim hikayemi benden başka kimse anlatamaz!" dedi

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  • Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı! - Magazin haberleri

    Popun kraliçesi Madonna (63), hayatını konu alan yeni biyografi filmi için kolları sıvadı. Kendisini canlandırması için Julia Garner'ı seçen Madonna, 'Variety'e verdiği röportajda neden filminin yönetmen koltuğunda kendisinin oturduğunu açıkladı.
  • Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı! - Magazin haberleri

    "KISALTMAK OLDUKÇA ZOR"

    "Elimde çok uzun bir senaryo var. Benim için bunu kısaltmak oldukça zor." ifadelerini kullanan şarkıcı, bu filmi neden yapmak istediğini anlattı.
  • Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı! - Magazin haberleri

    "KADIN DÜŞMANI ERKEKLER FİLMİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYOR"

    Ünlü şarkıcı, "Olağanüstü bir hayatım oldu ve olağanüstü bir film yapmam gerek. Herkes benim hakkında film yapmaya çalışıyor. Çoğunlukla da kadın düşmanı erkekler... Bu yüzden ben de, 'Benim hikayemi benden başka kimse anlatmayacak' dedim." şeklinde konuştu.
  • Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı! - Magazin haberleri

    "ODAĞI HER ZAMAN MÜZİK OLACAK"

    Madonna, daha önce hayatını konu alacak film için, "Odağı her zaman müzik olacak. Müzik beni hep motive etti ve beni hayatta tuttu. Anlatılmamış birçok ilham verici hikaye var. Bunu benden daha iyi kim anlatabilir? Hayatımının inişli çıkışlı anlarını benim sesimle ve vizyonumla paylaşmak oldukça önemli." demişti.
  • Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı! - Magazin haberleri

    AYLARCA DÜŞÜNÜLDÜ

    Yakın zamanda Madonna'yı canlandıracak ismin "Ozark" ve "Inventing Anna" yapımlarıyla tanınan Amerikalı oyuncu Julia Garner olduğu duyurulmuştu. Birçok oyuncunun arasından seçilen Garner'ın bu rol için aylardır düşünüldüğü biliniyordu.

    Fotoğraflar: Reuters, AP
  • Madonna: Kadın düşmanı erkekler filmimi yapmaya çalıştı! - Magazin haberleri

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