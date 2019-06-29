Madonna 'katliam' klibine yönelik eleştirilere yanıt verdi: Gerçeklerle yüz yüze gelmek sizi uyandırır

Madonna

Amerikalı pop yıldızı Madonna, God Control adlı şarkısı için çektiği, bir gece kulübü katliamının canlandırıldığı klibine yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Madonna, "İnsanların, ateş açıldığında neler olduğunu anlaması gerek" dedi.

CNN televizyonuna konuşan Madonna, "İnsanlar ateş açınca işte böyle oluyor" derken, People dergisine mülakatında da "Gerçeklerle ve olayların acımasızlığıyla yüz yüze gelmek sizi uyandırır. Bunlar gerçekten oluyor. Olunca da böyle oluyor. Kötü mü hissettiniz? Güzel. O zaman belki bu konuda bir şeyler yaparsınız" diye konuştu.

Silah şiddetinin bugün Amerika'daki en büyük sorun olduğunu da söyleyen pop yıldızı, "Artık dayanamıyorum" dedi.

Madonna God Control adlı şarkıda ABD'deki silah şiddeti gerçeğine dikkat çekiyor, halka "uyanmaları" çağrısı yapıyor.

2016'da Orlando'da 49 kişinin öldüğü gece kulübü katliamına gönderme yapılan 8 dakikalık klipte, The Globe adlı hayali bir gece kulübünde "vurulan" ve kanlar içinde yerde yatan kişiler görülüyor.

'45. saniyeden sonra izleyemedim'

3 yıl önceki saldırıdan kurtulanlar arasında yer alan Patience Carter adlı bir Twitter kullanıcısı görüntülerin çok rahatsız edici olduğunu ve 45'inci saniyeden sonra klibi izleyemediğini yazdı.

Carter, "Silahlanmaya dikkat çekecek pek çok yaratıcı yol bulunabilir. Böyle bir şey yaparken katliamın kurbanları da dikkate alınmalı. Girişimi alkışlıyorum. Ama gerçekten rahatsız oldum" dedi.

Silahlanma karşıtı bazı gruplar ise Madonna'ya destek verdi.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesinin müzik editörü Ben Beaumont-Thomas, klibin "kışkırtıcı" olduğuna dikkat çekerek "Madonna silah reform konusundaki görüşlerini pop kültüründeki herkesten daha yüksek sesle ve daha açık şekilde dile getiriyor" dedi.