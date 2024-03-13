Madonna konserinde Cardi B sürprizi

'Celebration' (Kutlama) adlı dünya turnesine devam eden Madonna, dünkü Los Angeles konserinde görkemli bir gösteriye imza attı. 'Pop Müziğin Kraliçesi' olarak anılan sanatçıyı sahnede izlemek isteyen hayranları, Cardi B sürpriziyle karşılaştı.

65 yaşındaki pop yıldızı Madonna ile 31 yaşındaki ünlü rap şarkıcısı Cardi B, seyirciye önceden anons edilmeden iki dakikalık yüksek tempolu bir performans sergiledi. Cardi B'nin sürpriz şovu, Madonna'nın, turnesinin bir parçası olarak diğer ünlüleri sahneye çıkardığı 'Vogue' bölümünde gerçekleşti. REKLAM

DANSÇILARA PUAN VERDİLER Gösteride Madonna ve Cardi B, önlerinde koreografilerini sergileyen dansçılara puan verdi. Şarkı sona erdiğinde Cardi B, kendisine eşlik eden dansçılarla birlikte sahneden indi ve Madonna, konserine devam etti.

Madonna, geçtiğimiz günlerde yine Los Angeles'ta verdiği konserde tekerlekli sandalyedeki seyircisine karşı yaptığı gafla gündeme gelmişti. Madonna, seyircisine bağırarak; "Neden orada oturuyorsun? Oturup ne yapıyorsun?" diye seslenmesinin ardından ona doğru yaklaştığında, seyircinin tekerlekli sandalyede oturduğunu fark ettiğinde iş işten geçmişti.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ Ünlü şarkıcı, yaptığı hatayı fark eder etmez özür dileyip seyircisine; "Burada olmana sevindim" diye seslense de sosyal medyada eleştirilerden kurtulamamıştı. Şarkıcının sosyal medyada viral olan ve TikTok'da 2,4 milyon kez izlenen anlarına; "O seyircinin bilet alarak sana gelmesine minnettar olmalısın", "Tekerlekli sandalye kullanmasa da insanlar oturarak konser seyredebilir" gibi yorumlar yapılmıştı.