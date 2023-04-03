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Madonna'yı keşfeden Seymour Stein yaşamını yitirdi

Madonna'nın yanı sıra 'Talking Heads' ve 'Ramones'in müzik kariyerlerini başlatan Seymour Stein, 80 yaşında vefat etti

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  • Madonna'yı keşfeden Seymour Stein yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    ABD'li müzik yöneticisi ve girişimci Seymour Stein'den acı haber geldi. Stein'in 80 yaşında hayata veda ettiği belirtildi.
    Seymour Stein'in bir süredir kanser tedavisi gördüğü öğrenildi.
  • Madonna'yı keşfeden Seymour Stein yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    MÜZİK SEKTÖRÜNE 13 YAŞINDA GİRMİŞTİ

    Seymour Stein; Madonna, 'Talking Heads', 'Lou Reed', 'Depeche Mode', 'Ramones', 'The Cure' ve 'The Smiths' gibi müzisyen ve grupları keşfeden isim olarak biliniyordu.

    1980’lerin pop müziğini şekillendiren isimlerin başında gelen ve 70'li yaşlarında bile yeni yetenek keşfetmek için seyahatlere çıkan Seymour Stein, müzik sektörüne 13 yaşında girmişti.
  • Madonna'yı keşfeden Seymour Stein yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    EN BÜYÜK BAŞARISI MADONNA

    Seymour Stein'ın en büyük ticari başarısı, açık kalp ameliyatından sonra iyileşirken, demosunu dinledikten sonra hastane yatağına çağırdığı Madonna olmuştu.

    Seymour Stein, 2018'de anı kitabı 'Siren Song: My Life in Music'te Madonna hakkında, "Ucuz, serseri giysiler giymişti, hastanenin kalp hastalığı bölümünde absürd duran türden bir kulüp çocuğuydu" diye yazmştı.
  • Madonna'yı keşfeden Seymour Stein yaşamını yitirdi - Magazin haberleri

    Seymour Stein, kaleme aldığı otobiyografi kitabında eşcinsel olduğunu fakat buna rağmen eşi Linda ile evlendiğini de sözlerine eklemişti. Seymour Stein, 1970’lerin sonunda Linda'dan boşanmıştı. Linda, 2007'de yardımcısı tarafından öldürülmüştü.

    Çiftin kızı Samantha da 2013’te yaşamını yitirmişti. İkilinin diğer kızı Mandy Stein ise şimdilerde yönetmenlik yapıyor.

    Fotoğraflar: Reuters, Splash News

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