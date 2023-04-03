Seymour Stein, kaleme aldığı otobiyografi kitabında eşcinsel olduğunu fakat buna rağmen eşi Linda ile evlendiğini de sözlerine eklemişti. Seymour Stein, 1970’lerin sonunda Linda'dan boşanmıştı. Linda, 2007'de yardımcısı tarafından öldürülmüştü.



Çiftin kızı Samantha da 2013’te yaşamını yitirmişti. İkilinin diğer kızı Mandy Stein ise şimdilerde yönetmenlik yapıyor.



Fotoğraflar: Reuters, Splash News