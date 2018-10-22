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Madrid'de bin 500 koyun şehre indi

22.10.2018 - 10:20 | Güncelleme: AA

İspanya'nın başkenti Madrid'de, "Trashumancia Şenliği" kapsamında çobanlar, koyunlarını kent merkezinden geçirdi. Şegirde bin 500 koyunla Ortaçağ geleneği canlandırıldı

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    İspanya'nın başkenti Madrid'de, Ortaçağ geleneklerinden "Trashumancia Şenliği" çerçevesinde bin 500 koyun başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçirildi.

     

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    AA'nın haberine göre hayvan yetiştiriciliğini teşvik etmeyi ve çobanları onurlandırmayı amaçlayan etkinlik dolayısıyla şehir merkezindeki sokaklar trafiğe geçici olarak kapatıldı.

     

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    Başlarında çobanlarıyla kent sokaklarından geçen koyun sürüsünü Madridliler ve turistler meraklı gözlerle izledi.

     

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    Çobanlar, kent merkezindeki Sol Meydanı'na gelindiğinde 1418 yılındaki geleneğe atfen sembolik olarak koyunlarını geçirmek için belediye yetkililerine antik İspanyol parasıyla geçiş ücreti ödedi.

     

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    Bir süre ara verilen ve 1994 yılında yeniden başlayan şenlik kapsamında çobanlar ve aileleri geleneksel kıyafetlerini giydi, yerel danslar sunuldu.

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    İspanya Tarım Bakanlığının organizasyonundaki şenlik yaklaşık 4 saat sürdü.

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