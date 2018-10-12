Maduro devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında ABD hükümetinin Kolombiya hükümetine kendisini öldürmeleri yönünde talimat verdiğini ileri sürdü.

"Buradan tüm dünyaya duyuruyorum. Maduro'yu öldürme emri, beni öldürmek isteyen Beyaz Saray tarafından Kolombiya hükümetine verildi. Saçımın tek bir teline bile dokunamayacaklar" ifadelerini kullandı.

4 Ağustos'ta bir askeri geçit töreni sırasında Nicolas Maduro'nun da bulunduğu bölüme, bomba yüklü insansız hava araçlarıyla bir saldırı düzenlenmiş, Maduro saldırıyı yara almadan atlatmıştı.

Nicolas Maduro suikast girişiminin ardından, Kolombiya Devlet Başkanı Juan Manuel Santos'u suçlamış, sonrasında ise saldırının arkasında Kolombiya'nın olduğuna dair kanıtı olduğunu belirtmişti ancak Venezuelalı lider henüz bu kanıtı açıklamadı.

Venezuela'da 4 Ağustos'ta devlet başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik suikast girişimiyle ilişkili olarak geçtiğimiz Cuma günü gözaltına alınan kişilerden biri olan 56 yaşındaki Caracas Belediye Meclisi Üyesi Fernando Alban'ın gözaltında tutulduğu binada intihar ettiği öne sürüldü.

Gözaltında tutulduğu istihbarat binasının 10. katından atlayarak intihar ettiği öne sürüler Alban, olay yerinde hayatını kaybetti.

Ancak Maduro muhalifleri, Alban'ın rejim tarafından öldürüldüğünü öne sürdü.

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