Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD’nin petrol endüstrisine uyguladığı yaptırımların petrol fiyatlarını arttırdığı ve diğer üyeler için potansiyel riskler oluşturduğu gerekçesiyle OPEC’ten destek istedi. Maduro, kaleme aldığı mektubu OPEC Genel Sekreteri Mohammad Barkindo’ya gönderdi.

Maduro mektubunda, "Bugün ABD’nin Venezuela’nın iç işlerine yasa dışı ve keyfi olarak karışmasına karşı yürüttüğümüz savaşta OPEC üyesi ülkelerin dayanışma ve desteğini almayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Venezuela, kurucu üyesi olduğu OPEC'in herhangi bir resmi beyanda bulunmayı reddettiğini açıkladı. OPEC ise politikalarla değil, petrol düzenlemeleriyle ilgilendiğini duyurdu.