Maestro Zajc

Kadıköy geleneği sürdürmekte kararlı olan Ersun Yanal, Galatasaray karşısında sahaya süreceği kadroyu büyük ölçüde belirledi.

Kırmızı kart cezalısı Mehmet Ekici’nin yerinde Miha Zajc’a görev verecek olan Yanal, Ayew’i de ilk 11’de sahaya sürecek. Ganalıyı sol açıkta kullanacak olan tecrübeli teknik adam, Moses’ı ise sağ açığa çekecek. Zajc’ı maestro olarak kullanacak Yanal, Sloven oyuncuyu bu sınava özel olarak hazırlıyor.

Öte yandan Fenerbahçe formasıyla henüz bir lig derbisinde gol sevinci yaşayamayan Roberto Soldado Galatasaray’ı gözüne kestirdi. Kupada Beşiktaş’a attığı gol dışında derbilerde sessiz kalan İspanyol “Bu sefer amacıma ulaşacağım” dedi. Soldado, derbide tribünlerin desteğiyle galip geleceklerini söyledi.