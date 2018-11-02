Mafra - Penafiel sahaya çıkıyor

Mafra ve Penafiel, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Portekiz 2.Lig maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 18:00. Mafra 12 puana sahip olarak 5. sırada yer alırken Penafiel 11 puanda ve 6. sırada. Mafra, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Penafiel, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 338. İddaa'da Mafra kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Penafiel kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Mafra önceki hafta Desportivo Aves mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Penafiel ise Famalicao karşılaşmasında 1-1 berabere kaldı.

Kendi sahasında 1 galibiyet, 2 beraberlik, alan Mafra, 4 gol attı ve 2 gol yedi.

Penafiel, dış sahada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Penafiel 3 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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