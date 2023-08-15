Yol verme kavgasında aracın camından sarkarak yumruk attı
İstanbul'da trafikte maganda dehşeti yaşandı. TEM Otoyolu'nda meydana gelen olayda bir maganda yol verme kavgasında aracın camından sarkarak tartıştığı kişiye yumruk attı. O anlar saniye saniye kaydedildi
TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde yol tartışması yapan magandalar, trafiği birbirine kattı.
İHA'nın haberine göre tartıştığı sürücüye seyir halindeki camdan sarkıp yumruk atan kişi ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
BİRİ YOL VERMEDİ, BİRİ YUMRUKLA SALDIRDI
Olay, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeki hafif ticari araç sürücüsü ile kamyonet sürücüsü arasında yol tartışması çıktı.
Tartışmada ticari aracın önüne geçen kamyonet, sol şeritte yavaş giderek diğer sürücüye yol vermedi. Kamyonet sürücüsü, onu geçmek isteyip sağ şeride giden aracın önüne kırarak engel olmaya devam etti. Ticari araç içindeki kişi ise camdan dışarı çıkarak kamyonet şoförüne bağırmaya başladı. Bir şekilde kamyonetin önüne geçen araç, bir süre sonra aynı hizaya geldi. Aracın sağ koltuğundaki maganda daha sonra camdan sarkarak kamyonet sürücüsüne yumruk attı. Yaşanan olayı hayretler içerisinde izleyen trafikteki vatandaşlar, kavgayı cep telefonu ile görüntüledi.