Muğla'nın Milas ilçesinde, C.K.'nın, otomobiliyle seyir halindeyken, şerit ihlali yaparak otomobilini önüne kırdığı gerekçesiyle Özkan K. ile tartışması cinayetle sonuçlandı. Trafikte maganda cinayeti sanılan olayın ardından yasak aşk tartışması çıktı.

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Milas'ın Akkent Mahallesi Erdal Çerçi Caddesi'nde meydana geldi. Özkan K., seyir halindeyken iddiaya göre şerit ihlali yaparak otomobili ile C.K.'nın önünü kesti. Kaza riski yaşayan C.K. ile Özkan K. araçlarından inerek tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine C.K., silahla Özkan K.'ya av tüfeğiyle ateş açtı. Bacağına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Özkan K., kanlar içerisinde yere yığılırken, C.K. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri Özkan K'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Trafikte maganda cinayeti sanılan olayın yasak aşk tartışmasıyla yaşandığı ortaya çıktı. C.K. amcasının kızıyla evli olan Özkan K. ile eşiyle ilişkisi olduğunu öne sürerek tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine yanında getirdiği av tüfeği ile Özkan K.'yı vuran C.K. olay yerine gelen polis ekiplerine, "Ben de sizi bekliyordum" diyerek teslim oldu. Özkan K'nin cesedi incelemenin ardından 75. Yıl Milas Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, C.K. gözaltına alındı.