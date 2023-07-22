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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: Maganda kurşunu kör etti! 16 yaşındaki Havin bir gözünü kaybetti

        Maganda kurşunu kör etti! 16 yaşındaki Havin bir gözünü kaybetti

        İstanbul Küçükçekmece'de evlerinin önünde oturduğu sırada nereden geldiği belli olmayan bir mermi 16 yaşındaki Havin'in sol gözüne isabet etti. Kanlar içerisinde kalan Havin hastaneye kaldırılırken, bir gözünü kaybettiği belirlendi. Polis olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldı

        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.07.2023 - 13:23
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        Maganda kurşunu kör etti!
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        İstanbul Küçükçekmece'de 16 yaşındaki Havin Karaoğlan, evinin önünde oturduğu sırada nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunun gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Hastanede tedavi altına alınan genç kızın sol gözünü kaybettiği öğrenildi. Anneannesi Müzeyyen Balbal, "Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu" dedi.

        Olay, 20 Temmuz Perşembe günü 23.30 sıralarında, Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Havin Karaoğlan (16) ve teyzesi Zilan Balbal, evinin önünde oturdukları sırada, 2 el silah sesi duyuldu. Havin Karaoğlan, nereden ateşlendiği bilinmeyen tabancadan çıkan kurşunların birinin gözüne isabet etmesi sonucu yaralandı. Kanlar içinde kalan genç kız, komşuları tarafından hızla hastaneye kaldırıldı.

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        SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

        Genç kızın hastanede çekilen tomografisinde merminin sol gözünü parçalayarak içeride kaldığı tespit edildi. Sol gözünü kaybeden Havin Karaoğlan'ın birçok ameliyattan geçeceği belirtilirken dün öğle saatlerinde ilk ameliyatı yapıldı.

        "HAYALLERİ VARDI, HOSTES OLACAKTI"

        Anneannesi Müzeyyen Balbal
        Anneannesi Müzeyyen Balbal

        Anneannesi Müzeyyen Balbal, "Torunum kızımla birlikte marketten meyve suyu alıp burada oturuyorlar. İki el silah sesi duyuyorlar. Nasıl olduğunu anlamamışlar, gözüne bir cisim gelmiş. Daha sonra komşular toplandı. Özel hastaneye götürdüler. Orada müdahale edemediler. Daha sonra Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesi'ne sevk ettiler. Orada baktılar, tomografi çektiler. Gözünün içinde mermi varmış. Gözünü tamamen parçalamış. Ameliyatta gözünü alacaklar. Polisler gelip inceleme yapmış, biz hastanedeydik. İnşallah bulunur, hak yerini bulur. Gencecik kız, hayalleri vardı. 'Hostes olacağım' diyordu" dedi.

        "KURŞUNU İÇERİDE BIRAKACAKLAR"

        Teyzesi Zilan Balbal
        Teyzesi Zilan Balbal

        Genç kız yaralandığı sırada yanında bulunan Zilan Balbal, "Kapımızın önünde yeğenimle oturuyorduk. Oturalı 1-2 dakika olmuştu. Sağ çaprazdan, bir binadan olduğunu düşünüyoruz, 1-2 el silah sesi geldi. Yeğenimin her yeri kan revan içinde kaldı. Komşumuzun arabasıyla alıp özel hastaneye götürdük. Göz doktoru olmadığı için oradan da devlet hastanesine getirdik. 3-4 tane ameliyat gerekiyormuş. Röntgende tam olarak görünmüyor, parlama yapıyor ama doktorlar kurşun olduğunu düşünüyorlar. Kurşunu içeride bırakacaklarmış. Şu an için hayati tehlikesi olduğuna dair bir şey söylemediler. Ancak bir gözü kör, o kesin. Kurşun içeride" diye konuştu.

        POLİS BİR KİŞİYİ YAKALADI

        Olayla ilgili çalışma başlatan Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin güvenlik kamerası kayıtlarından yola çıkarak bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.

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