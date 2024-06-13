Magandadan pişkin savunma!
İstanbul Kadıköy'de ambulansın önünü motosikletle kesen şüpheli Mustafa T. tutuklandı. İfadesi ortaya çıkan şüpheli, "Beni durduran kendisidir. Ben aracın yan tarafındaydım. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize. Benim de boşluğuma geldi. Aç bak dedim. Aç bak dediğim için pişmanım" dedi
Kadıköy'de siren çalarak acil hasta nakli yapan ambulansın önünü kesip durduran motosikletteki iki kişi, “Ambulansın içinde hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek nakil olan hastayı görmek istedi. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü kapıyı açarak hastayı trafik magandalarına göstermek zorunda kaldı.
DHA'nın haberine göre ambulans şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yapılan çalışmalar sonucu kimlikleri tespit edilen Mustafa T. ve Emirhan B. yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafa T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emirhan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Bostancı yan yolda 10 Haziran Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, bir belediyeye ait hasta nakil ambulansının önü motosikletli iki kişi tarafından kesildi. Siren çalarak hastaneye hasta yetiştirmeye çalışan ambulans şoförü ile tartışmaya başlayan trafik magandaları “Biz bu ambulansta hasta olduğuna inanmıyoruz" diyerek içerde bulunan hastayı görmek istediler. Bir türlü hareket edemeyen ambulans şoförü çaresiz kalarak aracın yan kapısını açarak içerde bulanan hastayı motosikletli iki kişiye göstermek zorunda kaldı. Hastayı gören iki şüpheli ikna olunca olay yerinden ayrıldı. İki trafik magandasının kask takmadıkları dikkat çekti. O anlar ambulans şoförü tarafından cep telefonuyla kayıt altına alındı. Ambulans trafik magandalarının ayrılmasının ardından hareket ederek hastayı hastaneye götürdü.
BAKAN YERLİKAYA PAYLAŞTI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğümüzce yapılan incelemede hasta taşıyan bu ambulansımızın önüne geçen şahısların E.B. ve M. T olduğu tespit edilmiş ve şüpheliler yakalanmıştır. Trafikte geçiş üstünlüğü olan, can taşıyan ve zamanla yarışan ambulansları engellemeye çalışan olursa, onları yakalayıp adalete teslim edeceğiz" ifadelerini kullandı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mustafa T. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Emirhan B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Mustafa T. hakimlikteki ifadesinde "Kadıköy'den Bostancı istikametine Emirhan ile birlikte motorda seyir halindeydik. Ambulans şoförü E-5 üzerinde sirenleri açık bir şekilde araçları sollamaya devam ediyordu. Arkamızdan önümüze doğru geçerken şerit değiştirdi. Ben kendimi kurtarmak için bariyere yaklaştım. Motor hakimiyetimi kaybettim. Sonrasında toparladım. Sonra ambulans Bostancı sapağından bizi geçtikten sonra sahile doğru saptı. Bizde o istikamette gidiyorduk. Onu takip etmedim. Ali Tarhan Caddesi üzerinde trafik sıkıştığı için ambulans yavaşladı. Ben yanından geçerken aracında belki hastan yoktur. Trafiği birbirine kattı. Bizi neredeyse öldürüyordu. Aracı çok dikkatsiz sürüyordu. Ambulans şoförü daha sonra arkamızdan hem korna hem selektör yaparak bizi durdurdu. Yanıma yaklaştı. Gel bak içeri hasta var mi diye birden çok kez söyledi. Kendisi durdurdu. Araçtan arkadaşı da indi. Beni durduran kendisidir. Ben aracın yan tarafındaydım. Kapıyı açtılar ve hastayı gösterdiler bize. Benimde boşluğuma geldi. Aç bak dedim. Aç bak dediğim için pişmanım. Keşke demeseydim. Sireni de çalıyordu. Ambulansın arkasında hasta nakil aracı yazıyordu. Belediye ambulansıymış. Ben aracın önünü kesmedim. Olaydan dolayı pişmanım. Mobese kayıtları da mevcuttur. Görüntülerin incelenmesini talep ediyorum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin” dedi.