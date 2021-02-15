DHA

Olay, 3 gün önce Sancaktepe'de akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, Yenidoğan-Mecidiyeköy seferini yapan halk otobüsü şoförü Erol Özdoğan, Çekmeköy Madenler durağına yanaşarak yolcu almak istedi.

DHA'nın haberine göre, bu sırada önünde bulunan taksi nedeniyle durağa yanaşamayınca Özdoğan ile taksi sürücüsü arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından halk otobüsü şoförü yoluna devam ederek, Sancaktepe Yenidoğan'a geldi. Erol Özdoğan otobüsle evine doğru ilerlediği sırada taksi sürücüsü, yanında bulunan bir kişi olduğu halde aracıyla otobüsün önünü kesti.

Kısa süre sonra olay yerine 3 otomobil daha geldi. Şüpheliler, otobüs şoförünü aşağı indirerek darp etmeye başladı. Olayın ardından yaralanan Özdoğan, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kolunda ve ayağında kırıklar oluşan Özdoğan polise giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler polisteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DARP ANLARI KAMERADA

O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde otobüsün peronlarda ilerlediği, taksi ile otobüsün önünün kesildiği, taksiden iki kişinin indiği ve taraflar arasında itiş kakış yaşandığı, daha sonra olay yerine birkaç kişinin daha geldiği ve taksinin olay yerinden ayrıldığı görülüyor.

"YANAŞMAK İSTERKEN GİRİŞİME ENGEL OLDU"

Otobüs şoförü Erol Özdoğan, "Cuma akşamı aracımda yolcu vardı, seferdeydim. Çekmeköy Metro Durağı'na yanaşmak isterken 34 THY 43 plakalı araç vardı. Ben sinyal verip durağa yanaşmak istiyorum, normal bir şekilde yolcuyu indirip bindireceğim. Normal bir şekilde yanaştım çünkü içeride sivil denetim de olabilir İBB'ye geçtiğimiz için. Ben yanaşmak isterken 34 THY 43 plakalı araç, benim girişime engel oldu. Ben tekrar düzelttim kendimi tekrar yanaşmak istiyorum. Yine aynı şekilde engel oldu. Kapıyı açtım en sonunda. '2 saniye bekle yolcumu indireyim devam edeyim. Beklemeyeceğim zaten' dedim. Durakta 5 saniyeden fazla bekleyemiyorum. Bana kendi şivesiyle 'Yanaş bakayım nasıl yanaşıyorsun.' dedi." diye konuştu.

Konuşmasına devam eden Özdoğan, "Devamında tartışma yaşadık, ben devam etmek zorundayım. Yolcuyu mağdur edemem ben. Özulaş'a İETT'ye bağlı personelim. Ben yolcumu götürüyorum. Yenidoğan merkezi geçtikten sonra bu ticari taksi Yenidoğan merkezin taksisiymiş. Ben merkezi geçtikten sonra bunlar peşimden geliyor. En başta iki kişilerdi. Durakta yolcumu bıraktım. U dönüşü yaptım. Tabelamı kapattım evime gidiyorum. Işıklardan çıkışta benim önümü kestiler. Mecburen camı açtım aşağı gel kardeşim konuşalım dediler.

Bir problem yoktu bende ama herhalde onlarda bir problem var. Ben indim aşağı. 15 yaşındaki kuzenim de yanımdaydı. Benim tartıştığım orta yaşlı ihtiyar adam geldi benim kuzenimin boğazını sıktı. İri yapılı bir adam geldi. Çocuğu bırakın bana gelin dedim madem döveceksiniz. Peşlerinden 3-4 araba daha geldi. Bunlar 4-5 kişi oldular. Ben tek başımayım. Bana nasıl vurdularsa benim iki omzum da yerinden çıktı. Kollarım iptal oldu. Bu saatten sonra kendimi savunamam yapacak bir şey yok diye elimi yüzümü kapattım. Duvarın dibine çömeldim. Sürekli sırtıma vurdular. Peşlerinden de hatlı minibüsle 7-8 kişi daha gelmiş. Sırtıma baya bir yumruk hissettim. Sol kürek kemiğim kırılmış. Biri de ayağıyla sol diz kapağımın üzerine basıyor. Ayağımda da zedelenme var. Yürüyemiyorum. O sırada bizi ayırdı çevredeki esnaflar. Beni kıpırdatmayın, ambulans çağırın dedim." şeklinde konuştu.

Özdoğan, "Hiç konuşmadılar. Sözde 3-4 kişiymişim. Yalan aksine Çekmeköy Madenlerden yolcu alıyorum. Binen yolcuyu benim adamım sanıyor. Benim adamım olsa neden Akbil bassın. Ben şikayetçi oldum. Darp raporumu da aldım. Benim maddi açıdan sıkıntım var. Şu an çalışamıyorum. Benim maaşım da gidecek mecburen. Kiradayım faturalarım var eşim de hamile. Bana haber göndermişler. Biz emanetleri hazırladık dükkanda bekliyoruz çıkıp gelsinler diye. Gidecek değilim ben hukuki yoldan hakkımı arıyorum. Pandemi sürecinde bile İstanbul halkına hizmet eden bir insanım. Yalnız kalmak istemiyorum bu konuda." dedi.