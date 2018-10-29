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"Mağaraya konulan tulumları düzenli olarak denetledik. Bu yıl coğrafi işaret standartlarına göre üretilen peynir 45 ton. Yani Türk rokforu olarak bilinen Divle Obruk Peyniri'nden tüm dünyada sadece 45 ton var. Tüketiciler için üzerinde odamızın logosunun da bulunduğu sertifikalar hazırlandı. Tüketiciler Divle Obruk Peyniri alırken bu sertifikaların olup olmadığına mutlaka baksın."