Mağaraya düşen kişi ekiplerce kurtarıldı
Zonguldakın Kozlu ilçesinde düştüğü mağaradan ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan kişi tedavi altına alındı
Zonguldakın Kozlu ilçesinde düştüğü mağaradan ekiplerin çalışması sonucu kurtarılan kişi tedavi altına alındı.
Çakmakkaya mevkisinde yürüyüş yapan 61 yaşındaki Ünal Okumuş, yeşillik alandaki oyuğu fark etmeyerek mağaraya düştü.
TEDAVİ ALTINA ALINDI
Okumuşun yardım çağrısını duyanların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, Kozlu Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu düştüğü yerde sedyeye yerleştirilen Ünal Okumuş, halat yardımıyla çıkarılarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.