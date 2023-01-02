Mağaza kedilere yuva oldu

"Sahiplenmek isteyenler oldu. Bir seferinde neredeyse gidiyordu ama ben dedim 'yapamayacağım.' Almak isteyenlerin arkasından oturup ağladım. Eşim ciddi olduğumu görünce sahiplenmek isteyene 'vermiyoruz' dedi. Bütün günümüzü birlikte geçiriyoruz. Bana hiç eziyetleri yok ama biri gelince çıldırıyorlar. Pazar günleri de gelip kontrol ediyoruz. Ben gelmesem eşim geliyor bakımlarını yapmak için."

"ÇOK GÜZEL İNSANLARLA TANIŞTIK"

Dükkanın camekanından görülebilen kedilerin hayvanseverlerin ilgisini çektiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gelen geçen hep görüyor. Çok sevenler oluyor, özellikle çocukların dikkatini çekiyor. Çok güzel insanlarla tanıştık. Özellikle gelenler var. Bir gün araba geçiyordu, dolandı tekrar geldi. İşimizle ilgili olduğunu düşündüm ama geldiler, 'Kedileri sevebilir miyiz?' dediler. 'Tabii, memnuniyetle' dedim. Sevip gittiler. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Birisi dışarıdan bakınca onlar da cam kenarına toplanıyor. Adımız 'kedili dükkan' kaldı. Öyle de devam edecek bu gidişle. 'Pazar günü geldik, yoktunuz, kapalıydınız' deyip hafta içi geliyorlar. Özellikle sevmeye gelenler oluyor. Ben de bundan mutluluk duyuyorum."