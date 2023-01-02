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Mağaza kedilere yuva oldu

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan Fatma ve Murat Yıldırım çifti, sahiplendikleri 12 kediye mağazalarında bakıyor

Mağaza kedilere yuva oldu
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AA

İzmir'in Buca ilçesinde lavabo, batarya gibi ürünleri satan Fatma ve Murat Yıldırım çifti, sahiplendikleri 12 kediye mağazalarında bakıyor.

AA'nın haberine göre Fatma Yıldırım, geçen yıl zaman zaman mağazaya gelen hamile bir kediyle ilgilenmeye başladı.

Peş peşe doğum yapan ve 12 yavrusu olan kedi, bir otomobilin çarpması sonucu öldü.

Kedi yavrularını sahiplenen Yıldırım çifti, kedilere mağazalarında bakıyor.

"ALMAK İSTEYENLERİN ARKASINDAN OTURUP AĞLADIM"

Fatma Yıldırım, anneleri ölen kedilerin kendisine emanet kaldığını düşündüğünü belirtti.

Yavruları sahiplendirmeyi düşündüğünü ancak hiçbirinden ayrılamadığı için bundan vazgeçtiğini dile getiren Yıldırım, şunları söyledi:

"Sahiplenmek isteyenler oldu. Bir seferinde neredeyse gidiyordu ama ben dedim 'yapamayacağım.' Almak isteyenlerin arkasından oturup ağladım. Eşim ciddi olduğumu görünce sahiplenmek isteyene 'vermiyoruz' dedi. Bütün günümüzü birlikte geçiriyoruz. Bana hiç eziyetleri yok ama biri gelince çıldırıyorlar. Pazar günleri de gelip kontrol ediyoruz. Ben gelmesem eşim geliyor bakımlarını yapmak için."

"ÇOK GÜZEL İNSANLARLA TANIŞTIK"

Dükkanın camekanından görülebilen kedilerin hayvanseverlerin ilgisini çektiğini anlatan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Gelen geçen hep görüyor. Çok sevenler oluyor, özellikle çocukların dikkatini çekiyor. Çok güzel insanlarla tanıştık. Özellikle gelenler var. Bir gün araba geçiyordu, dolandı tekrar geldi. İşimizle ilgili olduğunu düşündüm ama geldiler, 'Kedileri sevebilir miyiz?' dediler. 'Tabii, memnuniyetle' dedim. Sevip gittiler. Çok güzel tepkiler alıyoruz. Birisi dışarıdan bakınca onlar da cam kenarına toplanıyor. Adımız 'kedili dükkan' kaldı. Öyle de devam edecek bu gidişle. 'Pazar günü geldik, yoktunuz, kapalıydınız' deyip hafta içi geliyorlar. Özellikle sevmeye gelenler oluyor. Ben de bundan mutluluk duyuyorum."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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