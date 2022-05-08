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'Magazin Pazarı'nda bu hafta

HT Magazin ekibi haftanın en çok konuşulan olaylarını yorumladı

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    Geçtiğimiz haftanın en sürpriz olayı Hadise ile Mehmet Dinçerler'in gizlice nikah masasına oturmasıydı. Düğünden tek bir fotoğraf bile basına sızmadı. Hadise nikah sonrasındaki ilk sahnesinde eşine iltifatlar yağdırdı...

    Johnny Depp ile Amber Heard arasındaki hukuk savaşı gün geçtikçe farklı boyutlara taşınıyor. Mahkemede taraflar ilişkilerinde yaşanan olayları tüm çıplaklığıyla anlatmaya devam ediyor.

    Son dönemde yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken Serdar Ortaç, eski eşi hakkında yine çok konuşulacak ifadeler kullandı.

    Babalık heyecanı yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ'un verdiği röportajda eşine olan aşkını anlattı. Tatlıtuğ, "Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi." dedi.

    Umut Evirgen ile yolları ayrılan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ise kafa karıştıran paylaşımlarını sürdürüyor.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    Johnny Depp ile Amber Heard'ün 'iftira' davası dünya gündemindekini yerini koruyor. Eski eşler aralarında yaşananları tüm olayları gözler önüne sermeye devam ediyor. Depp'ten psikolojik ve cinsel şiddet gördüğünü ileri süren Heard, kimsenin kendisine inanmayacağını düşünerek Depp'in sarhoşken ya da uyuşturucu etkisi altındayken kendinden geçtiği o anları belgeleyen fotoğrafları çektiğini anlattı.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    ESİN ÖVET: Dünya bu davaya kilitlendi. Çünkü enteresan gelişmeler yaşanıyor gerçekten. Ama çoğunluk Amber Heard’ın hasta olduğunu ve tüm bunların bir hayal ürünü olduğunu belirtiyor. Yani yakın zamanda Johnny Depp’nin masum olduğunun ortaya çıkacağına inanmış durumda. Bizim ülkemizde bu kadar şiddetli geçmiyor Allah’tan ayrılık davaları. Biraz Özcan Deniz ve Feyza Aktan boşanmasında biraz yaşadık bu tarz kavga-gürültü. Ama yine de bu kadar çirkin değildi. Ah bak aklıma şu an geldi. Nasıl unuturum futbolcu Emre Aşık ve eşi Yağmur Sarnıç ile ilgili çirkin bir dava izledik. Hala da korkunç söylemleri duyuyoruz. Gerçekten ben de bunlara inanamıyorum. Ve korkunç buluyorum. 

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    KADİR KAYMAKÇI: Boşanmış gitmişler ama bir ‘iftira’ iddiası nedeniyle günlerdir tüm dünyanın gözü önünde ilişkilerinin en mahrem detaylarını anlatıyorlar. Her halde Hollywood böyle bir ayrılık görmemiştir. Birbirlerinden yüzlerce milyon dolar tazminat isteyen Johnny Depp ve Amber Heard’ün kavgası ise belki de milyarlarca dolarlık bir ekonomiyi etkiliyor. Çünkü Depp milyarlarca dolar hasılat elde eden ‘Karayip Korsanları’ serisinin her şeyi onsuz bu serinin devamı çok zor. Serinin son filmi için anlaşma imzalamıştı ki hakkındaki iddialar sonrası film iptal oldu. Heard aynı şekilde ‘Aquaman’ ve ‘Justice Leauge’ filminin yıldızlarından. Şimdi bu davada suçlu bulunursa o tarafta da filmlerin geleceği etkilenecek. İşi sosyal medyada da hayranlar tarafından köpürtülüyor. Davanın bitmesine iki hafta var ben de sonucunu merak ediyorum herkes gibi..
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    MEHMET ÇALIŞKAN: Konuyla ilgili yapılan anketlerde görünen o ki çoğunluk Johnny Depp’in yanında. Bu sonuç, daha şöhretli olduğu için hayran kitlesinin daha geniş olmasından dolayı da çıkmış olabilir. Amber Heard, her konuştuğunda puan kaybediyor. Çünkü şöyle düşünülüyor; “Affedersin ama sen kocanı nasıl olurda en uygunsuz halleriyle görüntülersin?” Mahkemeye sunduğu görüntülerden anlaşılan o ki Amberd, “ne olur ne olmaz” düşüncesiyle ilişkilerinin başladığı dönemden itibaren Johnny Depp’in nahoş hallerini görüntülemiş. Belli ki “bir gün işime yarar” diyerek ilişkileri ve evlilikleri sırasında Johnny Depp’in kuyusunu kazmayı düşünmüş. Amber Heard, cahil biri değil, parasız biri de değil. O kadar şiddet gördüyse neden evlendi? Diyelim ki çok âşıktı, evlendikten sonra sevdiği adamın kendine çeki - düzen vereceğine inandı. İddialarına göre Amber Heard’ın boşanmalarından hemen önce değil, uzun vadede şiddet görmüş. O halde neden hemen boşanmadı? Tecavüze uğradıysa neden o dönemde ses çıkarmadı? 3 gün boyunca tecavüze uğrayacak da ses çıkarmayacak? En üst perdeden düşünelim; 3 gün içinde odanın içinde hapis oldu da sesini kimseye ulaştıramadı. Ya üçüncü günün sonunda neden tepkisiz kaldı? Tecavüze uğradığını neden o dönemde yargıya taşımadı? Doğal olarak zihinler, bu sorularla kurcalanıyor. Heard’ın boşandıktan bir yıl sonra eşinden şiddet gördüğünü ima etmesi, karı koca arasında kalması gereken halleri ifşa etmesi açıkçası bel altından vurmaktır. Hiçbirimiz davranış bilimleri uzmanı değiliz ama Amber Heard’ın mahkemedeki hal ve hareketlerinin inandırıcı bulunmamasının nedeni şiddet görmesine, tecavüze uğramasına rağmen iddia ettiği olayların yaşandığı tarihlerde sessiz kalması.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    AYTEKİN TEKER: Johnny Depp'in, davanın canlı yayınlanmasını talep etmesi mahkemeyi takip eden pek çok kişinin düşüncesini değiştirdi. Depp bu talebiyle kendisi açısından çok doğru bir karar verdi. Heard'ün ifadelerindeki çelişkiler ve davranışları inandırıcılığını gün geçtikçe zedeliyor. Ayrıca evlenmeden önce şiddet gördüğü bir kişiyle neden hayatını birleştirmiş ve bu zamana kadar da susmuş! Depp kadar Heard'ün de hatalı olduğunu düşünüyorum.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    Hadise ile Mehmet Dinçerler gizlice evlendi. Nikahtan bir fotoğraf bile basına sızmadı. Bayramın birinci günü sahne alan ve 'Prenses' şarkısını söyleyen Hadise şunları ifade etti: Bu şarkıyı yıllardır söylüyorum ama evlendikten sonra ilk defa seslendireceğim. 'Prenses' şarkımda şöyle bir şey söylüyorum: Prensesler gibiydim baba evinde... Eşim bana gerçekten kraliçe gibi bakıyor. Prenses değil, kraliçe gibi. Ona buradan teşekkür ediyorum her şey için...Beni bu kadar güzel sevdiği için... Hep yanımda olduğu için...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    ESİN ÖVET: Hadise’nin ayakları yerden kesildi maşallah. Çıktıkları ilk günden bu yana Mehmet Dinçerler'e methiyeler düzüyor. Allah tamamına erdirsin. İnşallah sonuna kadar Mehmet kraliçeler gibi bakar kendisine. Daha ne olsun. Bir kadın olarak hemcinsimin böyle mutlu olması beni mutlu eder. Fotoğraf meselesine gelince zamanı gelince Hadise ya sosyal medya hesabından ya da konserinde paylaşacak. Çünkü bunun da etkisin fazlasıyla gördü. Hadise. Hem kendi insiyatifinde paylaşım yapıyor, hem de çok ciddi söz ediliyor. Daha ne olsun!
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    KADİR KAYMAKÇI: Öncelikle bir yastıkta kocasınlar, tebrikler... Anlamadığım birbirine seven iki insan, hele ki aşkları günlerce manşetleri süslemiş bir çift düğünlerini, nikahlarını niye böyle gizli saklı yapar. Hadise kendisine ‘kraliçe’ gibi bakan sevdiği insanla bu en güzel gününden bir kare bile fotoğrafı neden hayranlarından esirger! Tamam gözlerden uzak küçük bir düğün yapmak istemiş olabilirler, anlıyorum. Anlamadığım, o tek kare fotoğraf neden saklanıyor! Seda Sayan eşiyle Paris sokaklarında el ele dolaşırken Hadise’nin ‘görünmez’ evliliği kabul edelim ki biraz tuhaf! Şimdi kimse ‘özel hayat’ falan demesin lütfen kardeşleriyle tartışmaları bile gazete sayfalarını süslerken düğününü gezlemesini anlamadım ben!
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    MEHMET ÇALIŞKAN: Allah; bir yastıkta mutlu, huzurlu kocatsın, hayırlı evlatlar nasip etsin. Hadise, mutluluktan uçuyor. Mehmet Dinçerler ise kişilik yapısından olsa gerek duygularını kameralar önünde belli etmiyor. Düğünün 20 kişilik olmasının ve görüntü alınmasının istenmemesinin nedeni Mehmet Dinçerler’in borçları yüzünden olsa gerek. Hadise, elbette geniş çevresinin de mutlu gününde yanında olmalarını isterdi. Sanıyorum şaşalı bir düğünle alacaklıları daha fazla kızdırmak istemediler. Düğün masraflarını Hadise de karşılayabilirdi ama belli ki Mehmet Dinçerler bunu kabul etmedi.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    AYTEKİN TEKER: Düğünün gizliliği Mehmet Dinçerler'in alacaklarının tektaş yüzüğü davaya konu etmesinden kaynaklanıyor sanırım. Bu derece sade bir tören yapılmasına başka bir türlü anlam veremedim. Umarım bir ömür boyu mutlu olurlar...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    Açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen Serdar Ortaç, "Tek eşlilik erkekler kudurmasın diye uydurulmuş bir şey." dedi. Seçil Gür'den ayrıldığı için pişman olduğunu söyleyen ünlü şarkıcı, ayrıca eski eşi Chloe Loughnan hakkında, "Benden uzak olsun. Evime haciz koyduran kadın benim düşmanımdır. Ayıp, ayıp. Kaçmıyoruz ki, ödeyeceğiz paranı. Al kuruşuna kadar ödedim işte. Yemedim, içmedim, çalıştım, sahnede süründüm, ödedim işte." ifadelerini kullandı.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    ESİN ÖVET: Ah Serdar Ortaç ah.. Gün geçmiyor ki, tuhaf açıklamalar yapmasın. Düne kadar Chloe aşkından ölen, boşandığım için pişmanım, keşke çocuğumuz olsun diye Serdar bugün de düşman ilan etti. E kadın daha ne kadar susup beklesin Serdar. Benim artık kafam karışıyor Serdar’a. Ama köşemde de yazdım. O kadar güzel şarkıları var ki, biraz bazı açıklamalarını görmezden geliyorum.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    KADİR KAYMAKÇI: Serdar Ortaç şarkılarından bir albüm çıktı geçenlerde... Sanırım Serdar Ortaç artık şarkı yapamadığı için eski şarkılarını başkaları seslendiriyor o da böyle aforizmalar uyduruyor... Biz onu popçu diye biliyorduk ilişki uzmanı oldu çıktı...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    MEHMET ÇALIŞKAN: Serdar Ortaç, dikkat çekme faaliyetleri çerçevesinde yine bir cümle  uydurup kamuoyuna sunum yaptı. Seçil Gür’den ayrıldığına pişman olduğunu duymaktan da gına geldi. Görünen o ki güneş doğmaya devam ettikçe duymaya da devam edeceğiz. ‘Sahnede sürünmek’ cümlesi de neyin nesi? İnsanın mesleğini icra etmesi neden sürünmek olsun ki? İnsanlar yüksek miktarlarda para ödeyip şarkı dinlemeye gidiyor, sahnedeki birinin sürünmesini seyretmeye değil. O kadar parayı eğlenmek için veriyor. Affedersiniz Serdar Ortaç ama sizin tek bir konserde kazandığınız parayı milyonlarca kişi bir yıl içinde ya kazanıyor ya kazanamıyor. Serdar Ortaç, milyonlarca kişiye ayıp ediyor. Aynı zamanda mesleğine, meslektaşlarına da öyle. Gördüğü sevgi ve ilgi de işin cabası. İnsanın “kumar oynamayıp da Chole Loughnan’a borcunu ödeseydin” diyesi geliyor.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    AYTEKİN TEKER: Serdar Ortaç konuştukça kendisine zarar vermeye devam ediyor. Aklı hala biten evliliğinde. Daha önce de dediğim gibi birileri Serdar Ortaç'a sahip çıkmalı ve psikolojik destek almasını sağlamalı.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    Çocukları Kurt Efe'yi kucaklarına alan Kıvanç Tatltıuğ'un eşi Başak Dizer'e olan aşkını anlattığı röportaj çok konuşuldu. Ünlü oyuncu, "Ben Başak’ı her gün bambaşka türlü sevmeyi öğrendim. Çünkü çok sevmek yetmedi. Bir insanı sevmek, onun mutluluğu için çaba gösterdiğinde başlıyor. Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor. Bu öyle bir şey. Onun yapmış olduğu şeyleri, seçimlerini desteklemek en önemlisi. Yoksa herkes evleniyor. Evleniyorsun işte... Devamını getirebilmek asıl mesele." dedi.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    ESİN ÖVET: “Sen bize anlat aşkı Kıvanç”, “Sen bize sevmeyi öğret Kıvanç”, “Bu adam gerçek mi?” diye diye sayıklıyorum günlerdir. Sadece de ben değil. Genellikle tüm kadınlar. Bu nasıl güzel sevmek, sevgiyi anlatmak. “Onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor” nasıl güzel bir cümledir arkadaş. Helal olsun. Bu nasıl güzel bir ilişkiyi, evliliği taşımak, yaşamak. İlişki ve evlilik kurumuna hak ettiği saygıyı göstermek. Gerçekten şiir gibi. Okumaya doyamadım. Ama Başak da kesinlikle hak ediyor. Bunu da inkar etmemek gerek. Hemcinsime böyle saygı ile yaklaşan bir erkeğin varlığını bilmek ise gerçekten harika. Darısı tüm erkeklerin başına.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    KADİR KAYMAKÇI: Kıvanç Tatlıtuğ’un eşi için söyledikleri o kadar güzel ki! Kadın hayranları onun eşi için söylediği bu sözlerden sonra ona bir kez daha hayran olmuşlardır... İşte yukarıda evliliğini bile kimseye göstermeyen Hadise ve burada eşi Başak Dizer’e aşkını tüm dünyaya haykıran Kıvanç... Onun dediği gibi ‘herkes evleniyor’ sonuçta bir deftere bir imza atıyorsunuz ve hop evlisiniz.. Kıvanç’ın dediği gibi mesele sonrasında ‘onun gözlerindeki mutluluğu hissettiğim vakit karnım doyuyor’ cümlesini kurabilmekte...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    MEHMET ÇALIŞKAN: Evet, seven her insan sevdiği kişinin mutlu olması için çaba gösterir. Bu kadın - erkek ilişkilerinde de, iş arkadaşlığında da, mahalle arkadaşlığında da böyledir. Çünkü insan, sevdiği kişiyi mutlu etmekten dolayı mutlu olur. Evliliklerin sürmesinde aralarında sadakat, saygı, aile bilincinin de olduğu birçok dinamik söz konusudur. O dinamikler hasar görmediği sürece herkes doğal olarak eşini sevmeye devam eder. Bunun sonucunda da evlilikler sürer gider.

  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    AYTEKİN TEKER: Kıvanç son yıllardaki en anlamlı röportajlardan birine imza atmış. Bir nevi mutlu evliliğinin de sırrını açıklamış. Darısı herkesin başına...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    Geçtiğimiz haftalarda günlüğünden bir kesit yayınlayan ve eski sevgilisi Umut Evirgen'e göndermede bulunduğu konuşulan Tuba Büyüküstün, son paylaşımıyla yine kafaları karıştırdı. Büyüküstün, Instagram hesabından "O aşık olduğum, beni güldüren, hafif hissettiren ait hissettiren adam artık yok. Belki ben öldürdüm onu belki o gitti. Tek bildiğim o artık buralarda yok." mesajını yayınladı.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    ESİN ÖVET: Umuuuut duy Tuba’nın sesini. Geçen sefer de bu konu üzerinden konuşmuştuk. Ve ben de, “Belki de Umut’a değil bir başkasına yazıyordur, sesleniyordur. Bir kadının yüreği bilinmez. Bir başkasına söylüyor, yazıyor zannedersiniz ama tam tersidir olay” dedim ama yok başkası, Umut Evirgen’e yazıyor. Artık çok belli etmeye başladı. Demek unutamadı. Yerine bir başka güzel aşk koyamadı kim bilir!
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    KADİR KAYMAKÇI: ‘Tuba Büyüküstün’le Sırlar Dünyası’ diye bir program yapsa keşke... Ya da bir bilmece programı falan hazırlasa eminim çok izlenir. Çünkü Tuba Hanım’ın ne dediğini ben anlamıyorum. “Seviyorsun git konuş” demek istiyorum kendisine böyle şifreli mesajlarla nereye kadar...
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    MEHMET ÇALIŞKAN: Tuba Büyüküstün’ün bu sözlerinin Umut Evirgen için yazdığı düşünüldü. Zira bildiğimiz son sevgilisi Evirgen’di. Belki de o ilişkinin sona ermesinden sonra duygularını kamuoyuyla yeni paylaştı. Belki de sonradan yaşadığı ama kimsenin haberinin olmadığı bir ilişkinin sona ermesinden dolayı duygularını dile getirdi. Belki de tamamen yeni bir dikkat çekme hamlesi. Bence öyle.
  • 'Magazin Pazarı'nda bu hafta: Amber Heard, Hadise, Serdar Ortaç

    AYTEKİN TEKER: Tuba Büyüküstün çektiği aşk acısını sosyal medyada paylaşarak hafifletmeye çalışıyor sanırım. Son sevgilisi de Umut Evirgen olduğu için her mesajı ona gönderme olarak yorumlanıyor. Özel hayatıyla ilgili açıklama yapmaktan çekinen oyuncunun bu paylaşımları yapması ne kadar samimi orası tartışılır.

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