"20 YILDIR PSİKİYATRİSTE GİDİYORUM"

Taylan, geçtiğimiz günlerde de "Hayatımı hem okuyarak hem sığınarak geçindirdim. Sığınmacıydım, barınan kişiye döndüm. Kriz zamanlarında ben hep yalnız oldum. Depresyon benim için ekmek kuyruğu gibidir. Bakıyorsun uzuyor, çıkarsın. Bu dünyada depresyona girilebilir fakat çalışamaz, düşünemez, sorumluluğunu taşıyamayacak hâle gelene kadar profesyonel yardım var. Ben de bunu çok uzun süredir yapıyorum. Hayatımın son 20 senesinde düzenli olarak psikiyatriste gittim. Faydalı oldu. 'Deli miyim ben?' demeyin; zaten deliyiz. Yardım almaktan korkmamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.