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        Haberler Magazin Ahmet Mümtaz Taylan: Kadının ahını almayacaksın, belin doğrulmaz

        Ahmet Mümtaz Taylan: Kadının ahını almayacaksın, belin doğrulmaz

        SHOW TV'nin fenomen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Abdullah Ünal' karakterine hayat veren Ahmet Mümtaz Taylan, "Kadınların ahını almak öyle çocukluk travmasına benzemez, bir daha belin doğrulmaz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 08:36 Güncelleme:
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        Usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, kadın-erkek ilişkileri ve evlilikleri hakkında konuştu.

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        Taylan, "Kadınların ahını almak öyle çocukluk travmasına benzemez, bir daha belin doğrulmaz. O yüzden ayrılırken düzgün ayrılacaksın. Kadın dostu bir adamım. Başka türlü de yetişkin olamıyorsun" ifadelerini kullandı.

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        Jülide Ateş'in Youtube kanalına konuk olan Taylan, "Üç evlilik yaptım, üçü de yürümedi. Yürümeyen üç evlilikteki tek ortak nokta ben olduğuma göre, herhalde bende bir sorun vardı" dedi.

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        Ünlü oyuncu ayrıca, hayatta en çok korktuğum kişinin ise kızı Ayşe Dilan olduğunu söyledi.

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        "20 YILDIR PSİKİYATRİSTE GİDİYORUM"

        Taylan, geçtiğimiz günlerde de "Hayatımı hem okuyarak hem sığınarak geçindirdim. Sığınmacıydım, barınan kişiye döndüm. Kriz zamanlarında ben hep yalnız oldum. Depresyon benim için ekmek kuyruğu gibidir. Bakıyorsun uzuyor, çıkarsın. Bu dünyada depresyona girilebilir fakat çalışamaz, düşünemez, sorumluluğunu taşıyamayacak hâle gelene kadar profesyonel yardım var. Ben de bunu çok uzun süredir yapıyorum. Hayatımın son 20 senesinde düzenli olarak psikiyatriste gittim. Faydalı oldu. 'Deli miyim ben?' demeyin; zaten deliyiz. Yardım almaktan korkmamak lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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        #Ahmet Mümtaz Taylan
        #klızılcık şerbeti
        #evlilik
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