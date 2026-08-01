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        Hande Baladın yorgunluk atıyor

        Milli voleybolcu Hande Baladın, Milletler Ligi şampiyonluğunun ardından Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01 Ağustos 2026 - 07:43 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; 2026 FIVB Milletler Ligi'ni şampiyon tamamlayan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın yıldız isimlerinden Hande Baladın, Bodrum'da objektiflere yansıdı. Önceki gün Yalıkavak'taki bir plajdagörüntülenen 28 yaşındaki milli voleybolcu, deniz ve güneşin tadını çıkardı.

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        Sıcak havanın etkisiyle sık sık denize girerek serinleyen Baladın, serin suların tadını çıkardı.

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        Milli voleybolcu, daha sonra denizin ortasındaki platformda bir süre oturup güneşlendi.

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        Baladın, geçirdiği yoğun sezonun yorgunluğunu Bodrum'da attı.

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