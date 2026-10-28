Hande Yener, Harbiye'de sahne aldı
Hande Yener, Harbiye konserinde sevilen şarkılarını seslendirdi. Şarkıcı, konserde Simge Sağın ve Yaşar ile düet yaptı
Giriş: 28 Ekim 2026 - 19:00 Güncelleme:
Hande Yener, Harbiye'de sahne aldı. Müzik ve dansın buluştuğu gecede sanatçı; şarkıları için hazırlanan görseller, ışık gösterileri, dans koreografileri ve özgün sahne tasarımıyla izleyicilere farklı bir konser deneyimi yaşattı.
Konserde Hande Yener'e Simge Sağın ve Yaşar eşlik etti. Bu iki isimle ayrı ayrı düet yapan Yener, konuklarıyla birlikte sevilen şarkılarını seslendirdi.
Performansı boyunca yüksek enerjisiyle dikkat çeken sanatçıya dansçıları da eşlik etti. Farklı kostümler, koreografiler ve şarkılara özel hazırlanan görseller gösterinin öne çıkan unsurları arasında yer aldı. Yener, sahne boyunca kurduğu iletişimle de müzikseverlerle buluştu.
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