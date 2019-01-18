İstanbul'dan kaçan ünlüler

Giriş: 25.05.2017 - 10:10 | Güncelleme:  

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    Gülçin Ergül, Cemre Kemer, Eren Bakıcı ve Yasemin Yürük'den oluşan Hepsi müzik grubu iki yıl önce dağılmıştı.

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    Grubun eski solisti Eren Bakıcı, uzun bir aradan sonra önceki akşam Nişantaşı'nda objektiflere takıldı.

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     Müziği bıraktıktan sonra Bursa'da köy hayatı yaşamaya başladığını, Bursa'da seramik işi yapmaya başladığını ve işleri nedeniyle iki günlüğe İstanbul'a geldiğini belirten Bakıcı şunları söyledi:

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     Artık sakin bir hayat yaşamaya karar verdim. Yaklaşık iki yıldır sakin ve doğayla iç içe bir yaşantım var. Şarkı söylemek benim için bitti. Bizim grubun ömrü bu kadardı. Ruhsal olarak tatmin eden bir iş değil, sahne işleri. O yüzden şarkı söylemeyi bıraktım. Şarkı söylemek benim ilgi alanımda değil.

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    Eskiden işim gereği kimin ne yaptığını merak ederdim ama şimdi hiç merak etmiyorum. Sahne işinde içimde kalan hiçbir şey yok. Şarkı söylemek kalbimde bitti. Kimin ne yaptığı benim ilgi alanımda değil. Benim tek merakım doğayla iç içe olmak, seramiklerimi yapmak, sakin bir hayat yaşamak. Çünkü ruhum rahatlıyor doğada olunca. Kendi sebzelerimi yetiştirip öyle besleniyorum artık.

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    İstanbul'dan ayrılan ve hayatını başka yerlerde sürdüren ünlüleri sizin için derledik...

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    90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Bilun Dohmen, Bodrum'a yerleşti. Avrupa'da ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan eski manken, Bodrum Gündoğan'da küçük bir çiftlik kurdu.

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    Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken, şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip organik tarım ürünleri yetiştiriyor.

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    Dohmen konuyla ilgili şunları söyledi: "Amerika, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'da ve dünyanın birçok yerinde mankenlik yaptıktan sonra artık Bodrum'a yerleşmeye karar verdim.

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    En son defilemi ise Cemil İpekçi defilesinde gelinlik ile yapmıştım. 'Artık emeklilik zamanı geldi' dedim ve hayalimi gerçekleştirdim.

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    Keçilerim, köpeklerim, tavuklarım ile kendime gizli bir dünya kurdum. Burada çok mutluyum ve yaz kış buradayım. Hiçbir yere de gitmeyi düşünmüyorum. 

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    Yılların yorgunluğunu burada atıyorum. Burada artık hayvanlarımla huzurlu, mutlu, sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum." (İHA)

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    Bir dönemin ünlü oyuncusu Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle bambaşka bir hayata başladı.

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    8 yıldır eşi ve çocuklarıyla teknede yaşayan Büber, hayatıyla ilgili şöyle konuşuyor:

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    "Hep hayalimizdi teknede yaşamak, yolda olmak. Bu, bir şekilde bize dayatılan biçim ve sınırlara nanik yapmak belki de. Evi kapatıp tekneye taşınalı sekiz yıl oldu. İstediğim an demirimi alıp gidebilme imkanı gerçek bir özgürlük benim için. Ve her yerde yolcu hissetmek, mekan ve zaman algımı çok değiştirdi. Zorunluluktan uzak, sahici bir seçim, her an ve her yer... Bu duyguyu çok seviyorum"

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    Büber, Aynalı Tahir’, ‘Kırık Ayna’, ‘Bıcak Sırtı’, ‘Serseri Aşıklar’ gibi dizilerin yanı sıra ‘Barda’, ‘Kaybolan Yıllar’ ve Sadri Alışık Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü aldığı ‘İnşaat’ gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

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    Rockçı Özlem Tekin, Milas'ın bir köyünde arazi alıp küçük bir ev yaptırdı. Cep telefonu kullanmıyor, köy merkezine atla gidiyor.

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    Özlem Tekin müziğe ara verip 2006’da Bodrum’a yerleşmişti.

    Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, 2016’da Küçükbük Mahallesi’nin ‘muhtar azası’ olan şarkıcı, bir süre önce Bodrum’u terk etti.

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    Şarkıcı, Muğla- Milas’taki bir köyde ortaya çıktı. 17 dönüm arazi alıp üzerine küçük ve mütevazı bir ev yaptıran Özlem Tekin, kız kardeşini de yanına aldı. Yeni hayatı sayesinde gençleştiğini söyledi.

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    ATLA KAHVEYE GİDİYOR

    Bir zamanların ünlü rock’çısı yeni yaşamını şöyle anlattı:

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    “Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir atım ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim.”

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    Eski rock’çı evinin temizliğini de kendisi yapıyor. Özlem Tekin, gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.

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    Megastar Tarkan'ın eski baldızı olarak tanınan Berna Öztürk, Muğla'da bir köye yerleştiğini açıkladı. 

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    Yedi yıldır İstanbul’da yaşamadığını söyleyen Berna Öztürk, Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

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    Öztürk, "Muğla'nın Akyaka ilçesindeki bir köyde yaşıyorum. Artık kalabalığı sevmiyorum. İşlerimden dolayı İstanbul’a gelip gidiyorum. Çok güzel bir köy hayatım var."  dedi.

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    Sosyal medya hesabından da sık sık yaşadığı yerden ve hayatından paylaşımlar yapan Öztürk'ün, Muğla'da çok mutlu olduğu görülüyor.

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    'Ah Mehmedim' şarkısı ile milyonların gönlünde taht kuran Zeynep, Bodrum ile Milas arasında bulunan Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşti.

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    İHA'nın haberine göre; İstanbul’un yoğunluğundan kaçan ünlüler kervanına katılan Zeynep, Bodrum’da bir okulda müzik öğretmenliğine başladı. Yurt içi ve yurt dışındaki konserlerinin yanı sıra müzik öğretmenliği de yapacak olan ünlü isim, geri kalan zamanlarında ise köy hayatı yaşadığını açıkladı.

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    Bodrum’a yerleştikten sonra bir okulla anlaşıp müzik öğretmenliği yapacağını da açıklayan Zeynep, “Yakında öğretmen oluyorum inşallah. Bir kolejde her salı, güzel çocuklara ders vereceğim. Müzik dersine gireceğim. Öğrencileri, çocukları çok seviyorum. Topluma güzel, erdemli çocuklar yetiştirmek istiyorum” dedi.

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    İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp, radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis Mahallesi'ne yerleşti.

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    Bodrum'a 5 günlük tatile geldikten sonra yerleşmeye karar verdiğini açıklayan Alp, İstanbul'u terk ettiğini söyledi. Alp sözlerini şöyle sürdürdü: Radikal bir kararla Bodrum'a taşındık. Eşime 'Gidiyor muyuz?' dedim; o da kabul etti. Eşime eskiden 'Yurt dışına taşınalım' demiştim. 'Türkiye'nin birçok güzel yeri var oralara da taşınalım' demiştim, hiç kabul etmemişti. 'Bodrum'a yerleşelim' dediğimde tereddüt etmeden evet dedi. Bodrum'a en son 1974'de gelmiştim, burası köy gibiydi. O seneden sonra hiç buraya gelmedim. İstanbul'da bir alt komşum vardı, 'Hiç Bodrum'a gittin mi?' diye sormuştu. Ben de en son 1974 yılında gittiğimi söylemiştim. Komşum, 'Git bir gör' dedi. 'Orada çağ değişti' demişti.

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    Komşum hediye uçak bileti aldı, Bodrum'a gidelim diye. Sonra 5 günlük bir tatile geldik. Bodrum'u gördüm ve bayıldım. 'Kalıyor muyuz' dedim eşime, 'Kalıyoruz' dedi. Buraya yerleştikten sonra İstanbul'daki o stresimiz hiç kalmadı. İstanbul'da insanın ruhu kararıyor. Biz Sarıyer'de oturuyorduk. Orası da çok güzeldi ama burası güllük gülistanlık geldi. (İHA)

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    Yılmaz Erdoğan da İstanbul’dan ayrılma kararı alan isimlerden...

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    Erdoğan 2014 yılında yerleştiği Muğla, Köyceğiz’de hem doğal hayatın tadını çıkarıyor hem de projelerini gerçekleştiriyor. 2014’ten beri yaşadığı çiftliğini film platosu haline getiren Erdoğan, ‘Ekşi Elmalar’ ve ‘Tatlım Tatlım’ filmlerini burada çekti.

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    Oğlu Nefes’i dünyaya getirdikten sonra ekrana ara veren Özgü Namal, iki yıldır Köyceğiz’de yaptırdığı çiftlik evinde yaşıyor.

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    Reklamcı sevgilisi Serdar Oral’dan ikinci kez çocuk sahibi olan Namal, Yılmaz Erdoğan’ın izinden gidiyor. İki yıl önce 400 bin TL’ye 10 dönüm arazi satın alan ve çiftlik evi yaptıran Namal, çocuklarını doğal bir ortamda büyütüyor.

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    Ünlü oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Çanakkale'ye gidiyor.

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    Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

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    Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

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    Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, İstanbul'un kalabalığına dayanmayan isimlerden biri... Cepkin'in, İstanbul'dan ayrılmasının bir nedeni de paraşüt tutkusu...

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    7 yıl önce İzmir, Selçuk’ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü müzisyen, 4 yıl önce Şirince’ye yerleşme kararı aldı. Cepkin, bir konaklama tesisi açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturuyor. Ünlü şarkıcı ayrıca "İstanbul'un yaşanacak hali kalmadı" diyor.

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    Candan Erçetin, yıllardır hayalini kurduğu çiftlik projesi için ilk adımı 2006’da attı.

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    Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin bir köyünde 3 dönüm arazi satın alan ünlü sanatçı, müzik çalışmalarından arta kalan zamanını arazisinin ağaçlandırılması ve yaşanacak mekânların inşasıyla geçirdi.

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    Her fırsatta ailesinin de yaşadığı Lüleburgaz’daki çiftliğine giden Erçetin, burada sayıları 15’i aşan köpeklerinin yanı sıra kedi, tavuk, kuzu, tavuskuşu ve eşek besliyor.

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    'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, yeni albüm çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.

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    İzmir'in Bornova ilçesindeki lüks bir siteden ev alan 'İmparator' lakaplı sanatçı, çalışmalarını burada sürdürme kararı aldı. Tatlıses'in, geçtiğimiz hafta kızı Melek Zübeyde ve damadı ile yemek yediği belirtildi.

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    Yönetmen ve sanatçı Kutluğ Ataman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Erzincan’da, görenleri hayran bırakan bir ev yaptırdı.

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    Ataman'ın evi Munzır Dağları'nın harika manzarasına hakim bir noktada bulunuyor. (Hürriyet)

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    Manken-oyuncu Atilla Saral, 25 yıllık kariyerinin ardından radikal bir karar verdi.

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    Saral, uzun süredir oturduğu İstanbul'daki lüks villasını ve cipini sattı. "Her şeye sıfırdan başlıyorum, şöhretli hayatı bırakıyorum" diyerek Kuzey Ege'ye yerleşti.

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    Assos-Küçükkuyu yolu üzerinde arazi alan Atilla Saral, artık burada yaşıyor. 15 metrekarelik konteyner ve 20 metrekarelik karavan onun yeni evi oldu.

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    Sevgilisi İnci Türkay ise İstanbul'daki işlerinden vakit bulduğunda soluğu Atilla Saral'ın yanında alıyor.

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    Atilla Saral, "Bir daha asla dönmem" diyor. (Hello Decor)

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    Oyuncu Bennu Gerede sadece İstanbul'dan değil, Türkiye'den de ayrıldı.

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    Gerede, 10 gün içinde dört oğluyla Bali’ye taşındı.

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    Ünlü oyuncu hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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    Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, her şeyini geride bırakarak Bodrum'da hayalindeki işi kurdu.

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    Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesi'ne yerleşti.

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    Küçük bir mekan açan Akkaya, işletmede yetişkin insanlara masal anlatıyor. Arkadaşı yemekleri yaparken, Akkaya ise misafirlerine hikayeler okuyup onlarla sohbet ediyor.

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    Akkaya, İstanbul’un yoğunluğundan kaçtığını ifade ederek, "Bodrum’da masal anlatıyorum. Oyunculuğu masaya da çıkıp yapsan, sinemada da oynasan, dizide de oynasan oyunculuk oyunculuktur. Ben oyunculuğu çok seviyorum, asla da bırakmayı düşünmem. Yeter ki o oyunculuk beni bırakmasın. Ama Bodrum’a taşındım, bundan da çok mutluyum. İstanbul’da bir kentsel dönüşüm süreci yaşadık ondan önce şehir hayatı çocukla birlikte zor oluyordu. Çocuğumu bahçeli bir evde büyütmek istiyordum. Bodrum’a tatile geldik ve kaldık. Yaklaşık 1 yıldır hayalimdeki mekanı kurunca artık Bodrumlu oldum. Tabii Bodrum da beni kabul ederse" şeklinde konuştu. (İHA)

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    Ekranların sevilen yüzü, oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacılar, oğlu Mehmet’le birlikte Adana’da keyifli bir yaşam sürüyor.

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    Doğramacılar, Adana’daki yaşamını anlatırken şunları söyledi:

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    "Dört yıldır Adana’da yaşıyorum. Çok huzurlu bir yer. Aslında hem İstanbul’da hem de Adana’da yaşıyoruz. İş-güç, huzuru Adana’da buluyoruz. Biraz adrenalin isteyince İstanbul’a geliyoruz"(e-bebek)

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    90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege, uzun zamandır ortalarda yoktu. Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.

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    Ege, yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzakta, tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi. (Posta)

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Yorumlar 56
  • yirtikposet16 Aralık 2018 Pazar09:21
    "Kentli Kadın Bunalımı" , "Köye Yerleşicem Abi Yea Sendromu" . Yiyorsa doğunun ücra bir köyüne yerleşseydiniz? Hep Muğla, Bodrum, İzmir. Canlarım benim, Organik İnsanlar sizi!
  • Misafir05 Kasım 2018 Pazartesi15:21
    köyden sehire göc olur, sehirde köy kahvaltisina 100 lira verilir. sonra buralar yaşanmaz artik denir ve tekrar köye dönulur... kisaca her insan tekrar köye dönecek. umarim erken yaşta birikim yapip kaçabiliriz istanbuldan:) hayat kısa çok kasmanin anlami yok. mutlu olun????????
  • Misafir15 Eylül 2018 Cumartesi15:28
    Parasi olmus koye yerlesmis at bankaya paralari ye faizini hep deniz kiyisi yerler bakalim oralarda dolunca ne olacak bu koyluye de sasiriyorum bizim oralarda kendi koyunden olmayana yer satip yerlestirmezler
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