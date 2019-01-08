Ünlü oyuncu Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.
Özçivit'in paylaşımına yaklaşık bir saatte 400 bin beğeni gelirken, binlerce de yorum yapıldı.
Ünlü sunucu Tanerm Sivar kardeşi Birsin Sivar'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı.
İşte Tanem Sivar'ın kardeşi Birsin Sivar...
Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle tanıtan Gürkan Uygun'un kardeşinin de kendisi gibi oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.
Son olarak Söz dizisinde ‘Kibar’ karakterine hayat veren kişinin Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun olduğu öğrenildi.
Sanat dünyasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor.
Burcu Biricik
Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik
Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın kardeşi Gencay Sarıtaş’ın fotoğrafları ortaya çıktı. Gencay Sarıtaş’ın abisi Tolga Sarıtaş’a ikizi kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.
Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıtaş'ın fotoğrafları ortaya çıktı.
Kısa sürede hızla yayılan Gencay Sarıtaş'ın fotoğrafları olay oldu.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Gencay Sarıtaş'ın fotoğraflarının altına 'Abisinin kopyası gibi, bir an Tolga Sarıtaş zannettim' yorumunda bulundu.
Ünlü şarkıcı İrem Derici kardeşi Cemre Derici'nin doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı notla kutladı.
Derici kardeşiyle çekilmiş eskiden kalan bu karesini: İyi ki doğdun KARDEŞİM! Akli dengemizi koruduğumuz, huzurlu bi’ yaşın olsun. Sen gördüğüm en özel adamsın. Ve unutma, ben hala senin küçük annenim! notuyla paylaştı.
Derici'nin fotoğrafı kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.
Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kız kardeşi Buket Dizer'in fotoğrafını paylaştı.
Dizer kız kardeşinin fotoğrafının altına, "Canım, tatlım, bitanecik Buket'im ne tatlısın sen, ne özelsin. Kız kardeş candır" notunu düştü.
Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, geçtiğimiz gün başrol oyuncusu olarak yer aldığı Babam filminin özel gösterimine katıldı.
Kendisi de oyuncu olan Efecan Şenolsun, kardeşi Melisa Şenolsun’u yalnız bırakmadı.
Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı.
Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu.
Öykü Karayel
Öykü Karayel ve ikizi olan Ezgi Karayel...
Öykü Karayel ve ikizi olan Ezgi Karayel...
Gamze Özçelik'in kız kardeşi ve babası
Aras Bulut İynemli
Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli
Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay
Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay
Aleyna Tilki
Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki
Aleyna Tilki ve kardeşi Ayça Tilki
Sinem Kobal ve kardeşi Kerem Kobal
Sinem Kobal ve kardeşi Kerem Kobal
Tolga Sarıtaş
Tolga Sarıtaş ve kardeşi Gencay Sarıtaş
Yasemin Özilhan
Yasemin Özilhan ve kardeşi Tamer Ergene
Songül Öden
Songül Öden ile ablası
Bensu Soral
Bensu Soral ve Bedirhan Soral
Bensu Soral ve Bedirhan Soral
Amine Gülşe
Amine Gülşe ile abisi Şahan Gülşe
Amine Gülşe ile abisi Şahan Gülşe
Amine Gülşe ile abisi Şahan Gülşe
Şükrü Özyıldız
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız
İdil Sivritepe
İdil Sivritepe ve ikizi Pınar
Kerimcan Durmaz
Kerimcan Durmaz ve ablası
Kerimcan Durmaz ve ablası
Kerimcan Durmaz ve ablası
Halil Sezai
Halil Sezai ve kardeşi Cenk Paracıkoğlu
Mustafa Ceceli
Mustafa Ceceli ve kardeşi Sinan Ceceli
Meltem Cumbul
Meltem Cumbul ve ablası
Sercan Badur ve ikiz kardeşi Caner Badur
Sercan Badur ve ikiz kardeşi Caner Badur
Hande Erçel
Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel
Kaan Urgancıoğlu
Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi Can Urgancıoğlu.
Murat Boz
Murat Boz ve abisi Ali Boz
Fahriye Evcen
Ebru Gündeş
Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan Gündeş
Yolanthe Cabau'nun ablası Rebecca Cabau
Çağla Şıkel
Çağla Şıkel'in kardeşi Berna Şıkel
Gupse Özay
Gupse Özay ve abisi
Sharon Stone
Sharon Stone ile kız kardeşi Kelly Stone
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Misafir25 Eylül 2017 Pazartesi10:14 Nurgül Yeşilçay, Hollywood'da bu anlamlı yüzle ilk 100 arasına girerdi. 10 5 Misafir25 Eylül 2017 Pazartesi08:21 Kuzeyle Güney boşuna kapışmış zaten 2 tane cemre var 92 3 Misafir25 Eylül 2017 Pazartesi05:57 nurgül yeşilçay ın erkek kardeşi olmak isterdim :) 7 8