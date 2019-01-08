Ünlülerin kardeşleri

Giriş: 15.08.2016 - 17:52 | Güncelleme:  

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    Ünlü oyuncu Burak Özçivit, kız kardeşi Burçun Özçivit ile fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı.

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    Özçivit'in paylaşımına yaklaşık bir saatte 400 bin beğeni gelirken, binlerce de yorum yapıldı.

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    Ünlü sunucu Tanerm Sivar kardeşi Birsin Sivar'ın fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. 

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    İşte Tanem Sivar'ın kardeşi Birsin Sivar... 

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    Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Memati' karakteriyle tanıtan Gürkan Uygun'un kardeşinin de kendisi gibi oyunculuk yaptığı ortaya çıktı.

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    Son olarak Söz dizisinde ‘Kibar’ karakterine hayat veren kişinin Gürkan Uygun’un kardeşi Volkan Uygun olduğu öğrenildi. 

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    Sanat dünyasında ikilinin abi-kardeş olduğu çok az kişi tarafından biliniyor. 

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    Burcu Biricik

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    Burcu Biricik'in abisi Bekir Biricik 

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    Yakışıklı oyuncu Tolga Sarıtaş’ın kardeşi Gencay Sarıtaş’ın fotoğrafları ortaya çıktı. Gencay Sarıtaş’ın abisi Tolga Sarıtaş’a ikizi kadar benzemesi dikkatlerden kaçmadı.

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    Tolga Sarıtaş'ın kardeşi Gencay Sarıtaş'ın fotoğrafları ortaya çıktı.

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    Kısa sürede hızla yayılan Gencay Sarıtaş'ın fotoğrafları olay oldu.

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    Bazı sosyal medya kullanıcıları Gencay Sarıtaş'ın fotoğraflarının altına 'Abisinin kopyası gibi, bir an Tolga Sarıtaş zannettim' yorumunda bulundu.

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    Ünlü şarkıcı İrem Derici kardeşi Cemre Derici'nin doğum gününü sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı notla kutladı. 

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    Derici kardeşiyle çekilmiş eskiden kalan bu karesini: İyi ki doğdun KARDEŞİM!  Akli dengemizi koruduğumuz, huzurlu bi’ yaşın olsun. Sen gördüğüm en özel adamsın. Ve unutma, ben hala senin küçük annenim! notuyla paylaştı. 

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    Derici'nin fotoğrafı kısa sürede takipçileri tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu. 

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    Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi Başak Dizer kız kardeşi Buket Dizer'in fotoğrafını paylaştı. 

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    Dizer kız kardeşinin fotoğrafının altına, "Canım, tatlım, bitanecik Buket'im ne tatlısın sen, ne özelsin. Kız kardeş candır" notunu düştü. 

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    Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, geçtiğimiz gün başrol oyuncusu olarak yer aldığı Babam filminin özel gösterimine katıldı.

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    Kendisi de oyuncu olan Efecan Şenolsun, kardeşi Melisa Şenolsun’u yalnız bırakmadı.

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    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay kardeşi Tuğtekin Yeşilçay ile fotoğrafını paylaştı. 

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    Yeşilçay'ın fotoğrafına takipçileri, "Bir insan bu kadar mı benzer", "Gözler aynı kardeşlerin maşallah size" gibi yorumlarda bulundu. 

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    Öykü Karayel

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    Öykü Karayel ve ikizi olan Ezgi Karayel...

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    Öykü Karayel ve ikizi olan Ezgi Karayel...

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    Gamze Özçelik'in kız kardeşi ve babası

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    Aras Bulut İynemli

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    Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli

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    Aras Bulut İynemli'nin kardeşi Orçun İynemli

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    Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay

  • 35Ünlülerin kardeşleri
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    Çağatay Ulusoy ve kardeşi Atalay

  • 36Ünlülerin kardeşleri
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    Aleyna Tilki

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    Aleyna Tilki'nin kardeşi Ayça Tilki

  • 38Ünlülerin kardeşleri
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    Aleyna Tilki ve kardeşi Ayça Tilki

  • 39Ünlülerin kardeşleri
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    Sinem Kobal ve kardeşi Kerem Kobal

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    Sinem Kobal ve kardeşi Kerem Kobal

  • 41Ünlülerin kardeşleri
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    Tolga Sarıtaş

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    Tolga Sarıtaş ve kardeşi Gencay Sarıtaş

  • 43Ünlülerin kardeşleri
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    Yasemin Özilhan

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    Yasemin Özilhan ve kardeşi Tamer Ergene

  • 45Ünlülerin kardeşleri
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    Songül Öden 

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    Songül Öden ile ablası 

  • 47Ünlülerin kardeşleri
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    Bensu Soral

  • 48Ünlülerin kardeşleri
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    Bensu Soral ve Bedirhan Soral

  • 49Ünlülerin kardeşleri
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    Bensu Soral ve Bedirhan Soral

  • 50Ünlülerin kardeşleri
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    Amine Gülşe 

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    Amine Gülşe ile abisi Şahan Gülşe 

  • 52Ünlülerin kardeşleri
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    Amine Gülşe ile abisi Şahan Gülşe 

  • 53Ünlülerin kardeşleri
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    Amine Gülşe ile abisi Şahan Gülşe 

  • 54Ünlülerin kardeşleri
    54|89

    Şükrü Özyıldız

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    Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız

  • 56Ünlülerin kardeşleri
    56|89

    Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız

  • 57Ünlülerin kardeşleri
    57|89

    Şükrü Özyıldız ve kardeşi Burcu Özyıldız

  • 58Ünlülerin kardeşleri
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    İdil Sivritepe

  • 59Ünlülerin kardeşleri
    59|89

    İdil Sivritepe ve ikizi Pınar

  • 60Ünlülerin kardeşleri
    60|89

    Kerimcan Durmaz

  • 61Ünlülerin kardeşleri
    61|89

    Kerimcan Durmaz ve ablası

  • 62Ünlülerin kardeşleri
    62|89

    Kerimcan Durmaz ve ablası

  • 63Ünlülerin kardeşleri
    63|89

    Kerimcan Durmaz ve ablası

  • 64Ünlülerin kardeşleri
    64|89

    Halil Sezai

  • 65Ünlülerin kardeşleri
    65|89

    Halil Sezai ve kardeşi Cenk Paracıkoğlu

  • 66Ünlülerin kardeşleri
    66|89

    Mustafa Ceceli

  • 67Ünlülerin kardeşleri
    67|89

    Mustafa Ceceli ve kardeşi Sinan Ceceli

  • 68Ünlülerin kardeşleri
    68|89

    Meltem Cumbul 

  • 69Ünlülerin kardeşleri
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    Meltem Cumbul ve ablası 

  • 70Ünlülerin kardeşleri
    70|89

    Sercan Badur ve ikiz kardeşi Caner Badur 

  • 71Ünlülerin kardeşleri
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    Sercan Badur ve ikiz kardeşi Caner Badur 

  • 72Ünlülerin kardeşleri
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    Hande Erçel

  • 73Ünlülerin kardeşleri
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    Hande Erçel ve kardeşi Gamze Erçel

  • 74Ünlülerin kardeşleri
    74|89

    Kaan Urgancıoğlu

  • 75Ünlülerin kardeşleri
    75|89

    Kaan Urgancıoğlu ve kardeşi Can Urgancıoğlu.

  • 76Ünlülerin kardeşleri
    76|89

    Murat Boz

  • 77Ünlülerin kardeşleri
    77|89

    Murat Boz ve abisi Ali Boz

  • 78Ünlülerin kardeşleri
    78|89

    Fahriye Evcen

  • 79Ünlülerin kardeşleri
    79|89

    Fahriye Evcen ve kardeşi Ayşen Evcen.

  • 80Ünlülerin kardeşleri
    80|89

    Ebru Gündeş

  • 81Ünlülerin kardeşleri
    81|89

    Ebru Gündeş’in kardeşi Aslıhan Gündeş

  • 82Ünlülerin kardeşleri
    82|89

    Yolante Cabau

  • 83Ünlülerin kardeşleri
    83|89

    Yolanthe Cabau'nun ablası Rebecca Cabau

  • 84Ünlülerin kardeşleri
    84|89

    Çağla Şıkel

  • 85Ünlülerin kardeşleri
    85|89

    Çağla Şıkel'in kardeşi Berna Şıkel

  • 86Ünlülerin kardeşleri
    86|89

    Gupse Özay

  • 87Ünlülerin kardeşleri
    87|89

    Gupse Özay ve abisi

  • 88Ünlülerin kardeşleri
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    Sharon Stone 

  • 89Ünlülerin kardeşleri
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    Sharon Stone ile kız kardeşi Kelly Stone 

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Yorumlar 15
  • Misafir25 Eylül 2017 Pazartesi10:14
    Nurgül Yeşilçay, Hollywood'da bu anlamlı yüzle ilk 100 arasına girerdi.
  • Misafir25 Eylül 2017 Pazartesi08:21
    Kuzeyle Güney boşuna kapışmış zaten 2 tane cemre var
  • Misafir25 Eylül 2017 Pazartesi05:57
    nurgül yeşilçay ın erkek kardeşi olmak isterdim :)
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