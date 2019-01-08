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Derici kardeşiyle çekilmiş eskiden kalan bu karesini: İyi ki doğdun KARDEŞİM! Akli dengemizi koruduğumuz, huzurlu bi’ yaşın olsun. Sen gördüğüm en özel adamsın. Ve unutma, ben hala senin küçük annenim! notuyla paylaştı.