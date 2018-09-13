İstanbul'dan kaçan ünlüler

25.05.2017 - 10:10 | Güncelleme:

  • 1 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Bir dönemin ünlü oyuncusu Yeşim Büber, görüntü yönetmeni eşi Mehmet Aksın ve ikizleriyle bambaşka bir hayata başladı.

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    8 yıldır eşi ve çocuklarıyla teknede yaşayan Büber, hayatıyla ilgili şöyle konuşuyor:

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    "Hep hayalimizdi teknede yaşamak, yolda olmak. Bu, bir şekilde bize dayatılan biçim ve sınırlara nanik yapmak belki de. Evi kapatıp tekneye taşınalı sekiz yıl oldu. İstediğim an demirimi alıp gidebilme imkanı gerçek bir özgürlük benim için. Ve her yerde yolcu hissetmek mekan ve zaman algımı çok değiştirdi. Zorunluluktan uzak, sahici bir seçim her an ve her yer. Bu duyguyu çok seviyorum"

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    Büber, Aynalı Tahir’, ‘Kırık Ayna’, ‘Bıcak Sırtı’, ‘Serseri Aşıklar’ gibi dizilerin yanı sıra ‘Barda’, ‘Kaybolan Yıllar’ ve Sadri Alışık Ödülleri’nde ‘En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu’ ödülünü aldığı ‘İnşaat’ gibi sinema filmlerinde rol almıştı.

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    Rockçı Özlem Tekin, Milas’ta köyde arazi alıp küçük bir ev yaptırdı. Cep telefonu kullanmıyor, köy merkezine atla gidiyor.

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    Özlem Tekin müziğe ara verip 2006’da Bodrum’a yerleşmişti.

    Posta'dan Hakan Kırarslan'ın haberine göre, 2016’da Küçükbük Mahallesi’nin ‘muhtar azası’ olan şarkıcı bir süre önce Bodrum’u terk etti.

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    Şarkıcı, Muğla- Milas’taki bir köyde ortaya çıktı. 17 dönüm arazi alıp üzerine küçük ve mütevazı bir ev yaptıran Özlem Tekin kız kardeşini de yanına aldı. Yeni hayatı sayesinde gençleştiğini söyledi.

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    ATLA KAHVEYE GİDİYOR

    Bir zamanların ünlü rock’çısı yeni yaşamını şöyle anlattı:

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    “Cep telefonu da dahil olmak üzere hiçbir teknolojik alet kullanmıyorum. Tek eğlencem atımla köy kahvesine gidip okey oynamak. Beş köpeğim, bir at ve eşeğim var. Çiftliğimde mutluyum. Temizliğimi bile kendim yapıyorum. Bütün gün şalvar ve terlikle dolaşıyorum. Keşke bu hayatı daha önce seçseydim.”

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    Eski rock’çı evinin temizliğini de kendisi yapıyor. Özlem Tekin gün boyunca şalvar ve terlikle dolaşıyor.

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    İstanbul'dan ayrılan ve hayatını başka yerlerde sürdüren ünlüleri sizin için derledik...

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    90'lı yıllarda podyumların tozunu attıran Bilun Dohmen, Bodrum'a yerleşti. Avrupa'da ve Türkiye'de sayısız defilede yer alan eski manken, Bodrum Gündoğan'da küçük bir çiftlik kurdu.

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    Köy hayatı yaşamaya başlayan Dohmen'in geçmişinden eser kalmadı. Görkemli hayatı geride bırakan manken şimdilerde küçükbaş hayvan besleyip, organik tarım ürünleri yetiştiriyor.

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    Dohmen konuyla ilgili şunları söyledi: "Amerika, Hollanda, Almanya, İtalya, Fransa'da ve dünyanın birçok yerinden mankenlik yaptıktan sonra artık Bodrum'a yerleşmeye karar verdim.

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    En son defilemi ise Cemil İpekçi defilesinde gelinlik ile yapmıştım. Artık emeklilik zamanı geldi dedim ve hayalimi gerçekleştirdim.

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    Keçilerim, köpeklerim, tavuklarım ile kendime gizli bir dünya kurdum. Burada çok mutluyum ve yaz, kış buradayım. Hiçbir yere de gitmeyi düşünmüyorum. 

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    Yılların yorgunluğunu burada atıyorum. Burada artık hayvanlarımla huzurlu mutlu sağlıklı bir hayat yaşamak istiyorum." (İHA)

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    Megastar Tarkan'ın eski baldızı olarak tanınan Berna Öztürk, Muğla'da bir köye yerleştiğini açıkladı. 

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    Yedi yıldır İstanbul’da yaşamadığını söyleyen Berna Öztürk, Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.

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    Öztürk, "Muğla'nın Akyaka ilçesindeki bir köyde yaşıyorum. Artık kalabalığı sevmiyorum. İşlerimden dolayı İstanbul’a gelip gidiyorum. Çok güzel bir köy hayatım var."  dedi.

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    Sosyal medya hesabından da sık sık yaşadığı yerden ve hayatından paylaşımlar yapan Öztürk'ün, Muğla'da çok mutlu olduğu görülüyor.

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    'Ah Mehmedim' şarkısı ile milyonların gönlünde taht kuran Zeynep, Bodrum ile Milas arasında bulunan Kıyıkışlaçık Köyü'ne yerleşti.

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    İHA'nın haberinje göre; İstanbul’un yoğunluğundan kaçan ünlüler kervanına katılan Zeynep, Bodrum’da bir okulda müzik öğretmenliğine başladı. Yurt içi ve yurt dışındaki konserlerinin yanı sıra müzik öğretmenliği de yapacak olan ünlü isim, geri kalan zamanlarında ise köy hayatı yaşadığını açıkladı.

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    Bodrum’a yerleştikten sonra bir okulla anlaşıp müzik öğretmenliği yapacağını da açıklayan Zeynep, “Yakında öğretmen oluyorum İnşallah. Bir kolejde her salı günü güzel çocuklara ders vereceğim. Müzik dersine gireceğim. Öğrencileri, çocukları çok seviyorum. Topluma güzel, erdemli çocuklar yetiştirmek istiyorum” dedi.

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    İstanbul'un kalabalığından kaçarak Bodrum'a yerleşen ünlüler kervanına usta sanatçı Nejat Alp de katıldı. 48 yıllık sanat hayatı boyunca İstanbul'da yaşayan ve taverna kültürünün önde gelen isimlerinde olan Alp radikal bir karar alarak Bodrum'un Turgutreis mahallesine yerleşti.

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    Bodrum'a 5 günlük tatile geldikten sonra yerleşmeye karar verdiğini açıklayan Alp İstanbul'u terk ettiğini söyledi. Alp sözlerini şöyle sürdürdü: Radikal bir kararla Bodrum'a taşındık. Eşime gidiyor muyuz dedim o da kabul etti. Eşime eskiden yurt dışına taşınalım demiştim. Türkiye'nin birçok güzel yeri var oralara da taşınalım demiştim hiç kabul etmemişti. Bodrum'a yerleşelim dediğimde tereddüt etmeden evet dedi. Bodrum'a en son 1974'de gelmiştim burası köy gibiydi. O senden bu sene hiç buraya gelmedim. İstanbul'da bir alt komşum vardı, 'hiç Bodrum'a gittin mi?' diye sormuştu. Bende en son 1974 yılında gittiğimi söylemiştim. Komşum git bir gör dedi. Orada çağ değişti demişti.

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    Komşum hediye uçak bileti aldı, Bodrum'a gidelim diye. Sonra 5 günlük bir tatile geldik. Bodrum'u gördüm ve bayıldım. Kalıyor muyuz dedim eşime kalıyoruz dedi. Buraya yerleştikten sonra İstanbul'daki o stresimiz hiç kalmadı. İstanbul'da insanın ruhu kararıyor. Biz Sarıyer'de oturuyorduk. Orası da çok güzeldi ama burası güllük gülistanlık geldi. (İHA)

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    Yılmaz Erdoğan, İstanbul’dan ayrılma kararı alan isimlerden...

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    Erdoğan 2014 yılında yerleştiği Muğla, Köyceğiz’de hem doğal hayatın tadını çıkarıyor, hem de projelerini gerçekleştiriyor. 2014’ten beri yaşadığı çiftliğini film platosu haline getiren Erdoğan, ‘Ekşi Elmalar’ ve ‘Tatlım Tatlım’ filmlerini burada çekti.

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    Oğlu Nefes’i dünyaya getirdikten sonra ekrana ara veren Özgü Namal, iki yıldır Köyceğiz’de yaptırdığı çiftlik evinde yaşıyor.

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    Reklamcı sevgilisi Serdar Oral’dan ikinci kez çocuk sahibi olan Namal, Yılmaz Erdoğan’ın izinden yürüyor. İki yıl önce 400 bin TL’ye 10 dönüm arazi satın alan ve çiftlik evi yaptıran Namal, çocuklarını doğal bir ortamda büyütüyor.

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    Ünlü oyuncu Burak Hakkı, zaman zaman İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Çanakkale'ye gidiyor.

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    Hakkı, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesindeki Güneyli Köyü'nde satın aldığı 35 bin metrekarelik arsaya çiftlik kurdu.

  • 53 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Yaklaşık 300 bin dolarlık (1 milyon 100 bin lira) arsaya bir de villa inşa eden oyuncu, Saroz Körfezi'ndeki çiftliğinde sebze ve meyve üretimi de yapıyor.

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    Rock müziğin sevilen ismi Hayko Cepkin, İstanbul'un kalabalığına dayanmayan isimlerden biri... Cepkin'in, İstanbul'dan ayrılmasının bir nedeni de paraşüt tutkusu...

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    7 yıl önce İzmir, Selçuk’ta bulunan eski havaalanında paraşüt atlayışlarına başlayan ünlü müzisyen, 4 yıl önce Şirince’ye yerleşme kararı aldı. Cepkin, bir konaklama tesisi açarak kendisi gibi doğa tutkunlarını da burada buluşturuyor. Ünlü şarkıcı ayrıca "İstanbul'un yaşanacak hali kalmadı" diyor.

  • 56 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
    56 | 79

    Candan Erçetin yıllardır hayalini kurduğu çiftlik projesi için ilk adımı 2006’da attı.

  • 57 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinin bir köyünde 3 dönüm arazi satın alan ünlü sanatçı, müzik çalışmalarından arta kalan zamanını arazisinin ağaçlandırılması ve yaşanacak mekânların inşasıyla geçirdi.

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    Her fırsatta ailesinin de yaşadığı Lüleburgaz’daki çiftliğine giden Erçetin, burada sayıları 15’i aşan köpeklerinin yanı sıra kedi, tavuk, kuzu, tavuskuşu ve eşek besliyor.

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    'İmparator' lakaplı türkücü İbrahim Tatlıses, yeni albüm çalışmalarını İzmir'de sürdürecek.

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    İzmir'in bornova ilçesindeki lüks bir siteden ev alan 'İmparator' lakaplı sanatçı, çalışmalarını burada sürdürme kararı aldı. Tatlıses'in, geçtiğimiz hafta kızı Melek Zübeyde ve damadı ile yemek yediği belirtildi.

  • 61 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Yönetmen ve sanatçı Kutluğ Ataman, İstanbul'un karmaşasından kaçmak için Erzincan’da görenleri hayran bırakan bir ev yaptırdı.

  • 62 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Ataman'ın evi Munzır Dağları'nın harika manzarasına hakim bir noktada bulunuyor. (Hürriyet)

  • 63 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Manken-oyuncu Atilla Saral, 25 yıllık kariyerinin ardından radikal bir karar verdi.

  • 64 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Saral, uzun süredir oturduğu İstanbul'daki lüks villasını ve cipini sattı. "Her şeye sıfırdan başlıyorum, şöhretli hayatı bırakıyorum" diyerek Kuzey Ege'ye yerleşti.

  • 65 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
    65 | 79

    Assos-Küçükkuyu yolu üzerinde arazi alan Atilla Saral, artık burada yaşıyor. 15 metrekarelik konteyner ve 20 metrekarelik karavan onun yeni evi oldu.

  • 66 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Sevgilisi İnci Türkay ise İstanbul'daki işlerinden vakit bulduğunda soluğu Atilla Saral'ın yanında alıyor.

  • 67 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
    67 | 79

    Atilla Saral, "Bir daha asla dönmem" diyor. (Hello Decor)

  • 68 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Oyuncu Bennu Gerede sadece İstanbul'dan değil Türkiye'den de ayrıldı.

  • 69 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Gerede, 10 gün içinde dört oğluyla Bali’ye taşındı.

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    Ünlü oyuncu hayatından kesitleri sosyal medya hesabından paylaşıyor.

  • 71 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Bir dönem en çok izlenen diziler arasında yer alan 'Mahallenin Muhtarları'nda "Şirin" rolüyle akıllara kazınan ünlü oyuncu Esra Akkaya, her şeyini geride bırakarak Bodrum'da hayalindeki işi kurdu.

  • 72 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Akkaya, Etiyopya'dan evlatlık aldığı çocuğu Can Alex ile birlikte Bodrum'un Bitez Mahallesi'ne yerleşti.

  • 73 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Küçük  bir mekan açan Akkaya, işletmede yetişkin insanlara masal anlatıyor. Arkadaşı yemekleri yaparken, Akkaya ise misafirlerine hikayeler okuyup sohbet ediyor.

  • 74 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Akkaya, İstanbul’un yoğunluğundan kaçtığını ifade ederek, "Bodrum’da masal anlatıyorum. Oyunculuğu masaya da çıkıp yapsam, sinemada da oynasan, dizide de oynasan oyunculuk oyunculuktur. Ben oyunculuğu çok seviyorum asla da bırakmayı düşünmem. Yeter ki o oyunculuk beni bırakmasın. Ama Bodrum’a taşındım bundan da çok mutluyum. İstanbul’da bir kentsel dönüşüm süreci yaşadık ondan önce şehir hayatı çocukla birlikte zor oluyordu. Çocuğumu bahçeli bir evde büyütmek istiyordum. Bodrum’a tatile geldik ve kaldık. Yaklaşık 1 yıldır hayalimdeki mekanı kurunca artık Bodrumlu oldum. Tabi Bodrum’da beni kabul ederse" şeklinde konuştu. (İHA)

  • 75 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Ekranların sevilen yüzü, oyuncu ve sunucu Yeliz Doğramacılar, oğlu Mehmet’le birlikte Adana’da keyifli bir yaşam sürüyor.

  • 76 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    Doğramacılar, Adana’daki yaşamını anlatırken şunları söyledi:

  • 77 İstanbul'dan kaçan ünlüler - Magazin haberleri
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    "Dört yıldır Adana’da yaşıyorum. Çok huzurlu bir yer. Aslında hem İstanbul’da hem de Adana’da yaşıyoruz. İş-güç, huzuru Adana’da buluyoruz. Biraz adrenalin isteyince İstanbul’a geliyoruz"(e-bebek)

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    90'lı yılların popüler şarkıcısı Ege uzun zamandır ortalarda yoktu. Ege, Bodrum Güvercinlik'te kendisi için ağaçtan ev yaptırdı.

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    Ege yeni yaşamıyla ilgili olarak "Şehir gürültüsünden uzak tek başıma ormanın içine yaşamayı seçtim. İnternetim yok, kargaşa yok, kavga yok. Bodrum'da haftanın 3 günü sahneye çıkıyorum. Market ihtiyacını görüp evime geliyorum. Doğa ile iç içe yaşamak bana huzur veriyor" dedi. (Posta)

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Yorumlar 53
  • Misafir 30 Mart 2018 Cuma 09:48
    Köyü zor yapan köylünün geçim mücadelesidir. Geçim derdin yoksa doğanın için en iyi yaşam alanıdır. Huzur Doğada
  • Misafir 29 Mart 2018 Perşembe 16:05
    Bahsedilen kimselerin hapsi çalışmış birşeyler üretmiş , kimseden çalmadan çırpmadan kazandıklarıyla istanbul dışına yatırım yapmışlar ve kalabalıktan uzak huzurlu yaşadıklarını söylüyorlar bunda kızacak , ne var üstelik abartı da yok , hep mütavazi evler , karavanlar filan siz kızacaksanız Acun gibi , yoz kültürü dayatan , haybeye hiçbir üretmeden özel uçağı ile Barselonaya kahvaltıya giden düzen adamlarına kızın eleştirin
  • Misafir 06 Temmuz 2018 Cuma 15:33
    Tebrik ediyorum çok iyi bir tesbit.
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