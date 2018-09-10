Burcu Biricik ile Emre Yetkin çiftinin, mutlu evlilikleri devam ediyor. Emre Yetkin, Instagram hesabından eşi Burcu Biricik'le çekildiği fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. İşte ünlü çiftlerin Instagram'da paylaştığı ve çok konuşulan o özel paylaşımları...
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İşte ünlü çiftlerin Instagram'da paylaştığı ve çok konuşulan o özel paylaşımları...
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Burcu Biricik ile Emre Yetkin çiftinin, mutlu evlilikleri devam ediyor.
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Emre Yetkin, Instagram hesabından eşi Burcu Biricik'le çekildiği fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sundu. Çiftin, "Güneşi yiyince uyumuşuz" notu düştüğü paylaşım kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.
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Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin'e olan sevgilisi bu pozunu, "Benim canım" notuyla paylaşarak gösterdi.
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Ünlü çiftin yatak odasında çekilmiş bu fotoğrafı da uzun süre konuşulmuştu.
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Geçtiğimiz hafta oyuncu Arda Esen’le aşkını ilan eden manken Sema Şimşek’in mutluluktan ayakları yere basmıyor.
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İkili, dün Göcek’teki ‘Kadınlar Günü Kupası’na katıldı. Şimşek, yelkenlide sevgilisiyle el ele çekildiği aşk pozlarını Instagram’da paylaşmayı ihmal etmedi.
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Ünlü model, aşkının dümen başındaki fotoğrafını da ‘Kaptanım’ notuyla paylaştı.
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Çifte sosyal medya kullanıcıları 'mutluluklar' diledi.
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Oyuncu Bülent Şakrak meslektaşı Ceyda Düvenci ile 2015 yılında Kazdağları'nda gerçekleşen bir törenle nikah masasına oturmuştu.
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Çift kısa bir süre sonra bebekleri Ali'yi Amerika'da kucağına almıştı. Birbirlerine olan aşklarını sık sık sosyal medyada dile getiren mutlu çift eski günlerini yad etti.
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Bülent Şakrak sosyal medya hesabından eşiyle birlikte çekildiği bu fotoğrafı 'Gene bir koruma ordusu ile New York sokaklarını turlarken' mesajıyla paylaştı.
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Bir süredir müzik dünyasının gözde yıldızlarından Zayn Malik ile birlikte olan Gigi Hadid, Instagram paylaşımlarıyla sevgilisine olan aşkını gözler önüne seriyor.
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Ünlü manken bu pozunu "Her gün" notuyla yayınladı.
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Adını One Direction grubuyla duyurduktan sonra müzikal yolculuğuna yalnız devam etme kararı alan Malik ile Gigi Hadid, yaklaşık iki yıldır birliktedir.
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Oyuncu Can Nergis, geçtiğimiz aylarda Sırp model sevgilisi Jelena Milosavjevic'le yurt dışında sessiz sedasız evlenmişti.
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Evlendikten sonra bebekleriyle birlikte Türkiye'de yaşamaya karar veren çift birbirlerine olan aşklarını sosyal medyadan bir kez daha ilan etti. Jelena Nergis, eşiyle aşk tazelerken çekildiği bu fotoğrafı 'seni seviyorum' notuyla instagram hesabından paylaştı.
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Can Nergis ve Jelena Nergis ilk bebeklerini geçtiğimiz aylarda kucaklarına almıştı.
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Geride bıraktığımız yılın kasım ayında sürpriz bir şekilde nişanlanan Hande Yener ve Ümit Cem Şenol birlikteliği devam ediyor.
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Nişanlısı göğsünde yatarken çektiği selfieleri yorumsuz bir şekilde paylaşan Yener'in bu fotoğrafları binlerce beğeni aldı. Ünlü şarkıcı, gelen bazı olumsuz eleştirilere karşı şu yanıtı verdi: Kıskanç, haset yorum yapanların fotoğrafına baktım da, gözüm kanadı. Ama yaşlı-zengin ya da zengin-çirkin tercih yapanları takdir edin! Boşverin beni. Yorum yapacaksan da kendine yap canısı. Kin ve kıskançlık yerine biraz spor yap, bol su iç. Dilini geliştir mesela. İçinizle, dışınızla güzelleşin öyle gelin.”
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Dünyaca ünlü büyük beden model Ashley Graham Instagram paylaşımıyla sosyal medyayı salladı. Graham, eşi Justin Ervin ile havuzda öpüştüğü bu fotoğrafını Instagram hesabından yayınladı. Ünlü modelin bu paylaşımı 350 bin beğeni, 6 bin yorum aldı.
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Pelin Akil ve Akın Altan sosyal medyada en çok aşk pozu paylaşan ünlü çiftlerden biri.
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Nisan 2016'da hayatını kaybeden Attila Özdemiroğlu'nun Hepgül Hepbir'den olan ikizlerinden Lara beyaz atlı prensini buldu.
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21 yaşındaki Lara Özdemiroğlu, Orhan Aşçıoğlu ile aşk yaşıyor. Lara sevgilisini annesiyle de tanıştırdı.
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Evlilik yolunda emin adımlarla ilerleyen Lara Özdemiroğlu ile Orhan Aşçıoğlu romantik fotoğraflarını Instagram'da takipçileriyle paylaşıyor...
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Eliz Sakuçoğlu sık sık sevgilisi Beran Benan ile çekilen pozlarını sosyal medyada paylaşıyor .
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Sakuçoğlu bu pozu "Onun gönlünde dinleniyorum" notuyla paylaştı.
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Çiftin en çok konuşulan pozlarından biri de Sakuçoğlu'nun, "Kim olduğumuzun ne önemi var? Kimi sevdiğimizin ne önemi var? Ben sevdim , bu da yeter. Siz de birilerini seviyorsunuz , bu bizi eşit kılıyor. Aşkta birleşmişiz. Öptük , okşadık, sarıldık, avuttuk, sevdiğimizin bir 'evet'ini çılgınca bir mutlulukla bekledik. Çünkü paylaşılan aşk bizi daha iyi yapan güçtür. Biz aşkla yaşarız çünkü sadece çılgıncasına aşık olanlar , bir insanı sevmenin ne demek olduğunu bilir ..." notuyla yayınladığı bu kare olmuştu.
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Geçtiğimiz günlerde evlenen Burak Özçivit ve Fahriye Evcen de aşklarını Instagram'a taşıyan çiftlerden... Evcen kısa bir süre önce eşiyle yer aldığı bu kareyi "Gülen yüzüm, Can içim..." notuyla paylaştı.
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Burak Özçivit de geçtiğimiz şubat ayında bu kareyi paylaşmıştı. Fotoğraf o dönem 1.4 milyon beğeni alarak adeta sosyal medyayı sallamıştı.
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Bu kare de Özçivit'in son paylaşımlarından biri...
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Son dönemin en çok konuşulan çiftlerinden olan Arda Turan ve Aslıhan Doğan da aşklarını sosyal medyaya taşıyan isimlerden...
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Doğan sık sık aşk pozlarını yayınlıyor.
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Çiftin en çok konuşulan fotoğraflarından biri de bu paylaşım olmuştu.
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Şarkıcı Murat Boz ve Aslı Enver aşklarını bu pozla ilan etmişti.
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Çift çok sık olmasa da aşklarını Instagram'a taşıyıp birlikte romantik pozlar veriyor.
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Boz ve Enver'in çok konuşulan paylaşımlarından biri de bu fotoğraf...
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Arzum Onan'ın eşi Mehmet Aslantuğ'la birlikte çekip paylaştığı bu poz hayranlarından büyük beğeni aldı.
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Bu da Düvenci ve Şakrak'ın yeni tarihli bir pozu. Düvenci bu pozu "Huzurum, aklım, fikrim, nefesim, sukunetim, sıcaklığım, sonsuzluğum, sakinliğim..." notuyla paylaştı.
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Oğuzhan Koç uzun süredir aşk yaşadığı sevgilisi Yağmur Tanrısevsin'in doğum gününü bu pozla kutlamıştı.
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Ünlü oyuncu da daha sonra bu fotoğrafı paylaşarak aşkını dile getirmişti.
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Beren Saat'in doğum günü mutluluğu Instagram sayfasına böle yansımıştı. Saat, başta kocası Kenan Doğulu olmak üzere o gece kendisini mutlu eden herkese teşekkür etmişti.
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Hakan ve Gizem Hatipoğlu ünlüler dünyasının en mutlu çiftlerinden.
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Kenan Ece ile Canan Ergüder'in birlikte olduğu da bu pozla ortaya çıkmıştı.
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Bir dönem gelen eleştiriler karşısında çok sinirlenen Kıvanç Tatlıtuğ Instagram hesabındaki tüm pozları silmişti. Daha sonra Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer'in doğum gününü bu pozu paylaşmıştı.
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Merve Boluğur ve Murat Dalkılıç'ın aşk pozu.
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Mustafa Sandal bu paylaşımda eşi Emina'ya olan sevgisini ifade etti.
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Mustafa Üstündağ ve eşi Ecem Üstündağ'ın bu pozu da çok konuşulmuştu.
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Neslihan Atagül ve Kadir Doğulu'dan bir kış sabahı sevgi dolu bir poz.
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Neslihan Atagül sevgilisi Kadir Doğulu'nun doğum gününü bu pozla kutlamıştı. Güzel oyuncu paylaştığı karenin altına, ‘Bayılıyorum sana.. İyi ki doğdun' mesajını yazdı.
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Pelin Karahan, bu paylaşımında eşi Bedri Güntay'a olan aşkını dile getirdi.
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Saadet Işıl Aksoy da eşi Pamir Kıraner'le çekilen bu pozunda "Seni seviyorum, çünkü bütün evren seni bulmama yardım etti" notunu yazdı.
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Tarkan'ın eşi Pınar Dilek'le verdiği bu 14 Şubat pozu çok konuşulmuştu.
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Tarkan evlilik yıldönümünde de "can Pınar'ım" dediği eşiyle birlikte çektiği videoyu paylaşmıştı.
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Şahan Gökbakar ikinci evlilik yıldönümünde paylaştığı bu pozunda eşini ne kadar sevdiğini uzun uzun ifade etmişti.
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Pelin Karahan, kocası Bedri Güntay ile çektiği bu pozunu kalp işareti eşliğinde paylaştı.
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Çocuklar Duymasın dizisinin yıldızı olarak tanınan Ayşecan Tatari bir süre önce evlendiği eşiyle flört ettiği dönemde bu pozunu paylaşıp takipçilerine aşık olduğunu duyurmuştu.
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Evlendikleri gün eşi Edip Tepeli de bu pozu "taze tepeli" notuyla takipçileriyle paylaşmıştı.
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Sinem Kobal, o dönem sevgilisi olan ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile bu fotoğrafı paylaşarak aşklarını Instagram'da ilan etmişti.
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Tolgahan Sayışman ve Almeda Abazi çifti sık sık aşk pozları paylaşıyor.
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Çift, İtalya tatilinden bu görüntüleri yayınlamıştı.
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Bu da ikilinin soğuk havada yaptığı paylaşımlardan biri...
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Volkan-Zeynep Demirel çiftinden aşk pozu.
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Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Tosic ve şarkıcı eşi Jelena Karleusa da, aşklarını sosyal medyaya taşıyan ünlülerden.
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