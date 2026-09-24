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        Haberler Magazin Ünlülerden Contemporary Istanbul’a büyük ilgi

        Ünlülerden Contemporary Istanbul’a büyük ilgi

        Televizyon ve müzik dünyasının ünlü isimleri Contemporary Istanbul'un 21'inci edisyonuna büyük ilgi gösterdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24 Eylül 2026 - 12:37 Güncelleme:
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        "Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı"

        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Contemporary Istanbul’un 21'inci edisyonu, sanat dünyasının yanı sıra ünlü isimlerin de yoğun ilgisini gördü.

        Etkinliği ziyaret eden isimler arasında; Seda Bakan, Ezgi Mola, Elif Buse Doğan ve Tuğba Çom Makar yer aldı.

        Etkinliği babası Kasım Bakan ile birlikte ziyaret eden ünlü oyuncu, her yıl Contemporary Istanbul’a gelmeye çalıştığını söyledi.

        Bu yıl babasının da kendisine eşlik ettiğini belirten Bakan, "Bu sene babam da bana eşlik etti. Babam gençliğinde Kıvanç Tatlıtuğ kadar yakışıklıydı" dedi.

        Eşi Ali Erel ile birlikte sanat eserlerine ilgi duyduklarını da anlatan Seda Bakan, "Bütçemiz el verdiğince sanat eserleri almaya gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

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        Ezgi Mola da Contemporary Istanbul’a ilgi gösteren isimler arasındaydı.

        Şarkıcı Elif Buse Doğan, sanat eserleri önünde gazetecilere poz verdi.

        Oyuncu Tuğba Çom Makar da Contemporary Istanbul’da görüntülendi.

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        #Contemporary Istanbul
        #Seda Bakan
        #Elif Buse Doğan
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