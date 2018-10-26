Magdeburg - Hamburger SV maçı heyecanı

Magdeburg ve Hamburger SV, 26 Ekim 2018 Cuma günü Almanya 2. Bundesliga maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 19:30. 9 puanlı Magdeburg 15. sırada bulunuyor, Hamburger SV 18 puana sahip ve 5. sırada. Magdeburg son 1 maçında 0 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Hamburger SV son 9 mücadelede 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 159. İddaa'da Magdeburg kazanır 2.80, berabere biter 3.00, Hamburger SV kazanır 1.95 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Magdeburg önceki hafta Hamburger SV mücadelesinde 1-2 yenildi.

Hamburger SV ise Magdeburg maçında 1-2 kazandı.

Magdeburg, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Magdeburg, kendi sahasında 7 gol attı, 8 gol yedi.

Hamburger SV ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 3 galibiyet, 1 beraberlikle sahadan ayrıldı. Hamburger SV, 6 gol atarken 1 gol yedi.

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