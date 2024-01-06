Haberler Sağlık Magnezyum sağlığınız için neden bu kadar önemli? İşte magnezyumun başlıca faydaları

Magnezyum sağlığınız için neden bu kadar önemli? İşte magnezyumun başlıca faydaları Sosyal medyada ve doktorlar tarafından sıkça tavsiye edilen magnezyum insan sağlığı üzerinde etkisi hiçte azımsanacak gibi değil. Kalp sağlığından, depresyona kadar birçok konuda etkili olan magnezyumun faydalarını sizler için derledik Habertürk Giriş: 06.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:06 facebook

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KALP SAĞLIĞI Magnezyum takviyesi kan basıncını ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Yeterli magnezyum alınmaması hipertansiyon ve damar sertliğini tetikleyebilir. Ayrıca magnezyumun tip 2 diyabet riskini düşürdüğü biliniyor.

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ANKSİYETE VE DEPRESYON Magnezyum sinir sisteminde NMDA adı verilen önemli bir reseptörün aktivasyonunu bloke eder. Yapılan bazı MRI çalışmaları magnezyumun kan-beyin bariyerini geçtiğinde, beynin duygusal merkezi olan amigdalada aşırı uyarılmayı önlediğini ve anksiyetenin azaldığını gösteriyor.