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        Haberler Sağlık Magnezyum sağlığınız için neden bu kadar önemli? İşte magnezyumun başlıca faydaları

        Magnezyum sağlığınız için neden bu kadar önemli? İşte magnezyumun başlıca faydaları

        Sosyal medyada ve doktorlar tarafından sıkça tavsiye edilen magnezyum insan sağlığı üzerinde etkisi hiçte azımsanacak gibi değil. Kalp sağlığından, depresyona kadar birçok konuda etkili olan magnezyumun faydalarını sizler için derledik

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 10:06 Güncelleme: 06.01.2024 - 10:06
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        KALP SAĞLIĞI

        Magnezyum takviyesi kan basıncını ve kan şekerini düzenlemeye yardımcı olur. Yeterli magnezyum alınmaması hipertansiyon ve damar sertliğini tetikleyebilir. Ayrıca magnezyumun tip 2 diyabet riskini düşürdüğü biliniyor.

        2

        ANKSİYETE VE DEPRESYON

        Magnezyum sinir sisteminde NMDA adı verilen önemli bir reseptörün aktivasyonunu bloke eder. Yapılan bazı MRI çalışmaları magnezyumun kan-beyin bariyerini geçtiğinde, beynin duygusal merkezi olan amigdalada aşırı uyarılmayı önlediğini ve anksiyetenin azaldığını gösteriyor.

        3

        UYKU

        Magnezyumun, melatonin gibi uykuyla ilişkili hormonları düzenlemesine yardımcı olduğu biliniyor. Ancak net veriler için büyük ölçüde çalışmalara ihtiyaç duyuluyor.

        4

        MENOPOZ

        Magnezyumun bazı semptomlar üzerinde de olumlu bir etki yarattığı biliniyor. Magnezyumun halk arasında ‘sıcak basması’ olarak bilinen konuda da işe yaradığını iddia ediliyor.

        5

        BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ

        Magnezyum, bağışıklık sistemiminde glutatyon adı verilen bir antioksidanı desteleyerek yükselmesine yardımcı oluyor.

        Kaynak: Mashable

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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