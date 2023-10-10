Haberler Gündem Magnum çekilişi için geri sayım! 2023 Ekim ayı Magnum 6. çekilişi ne zaman yapılacak?

Magnum çekilişi için geri sayım başladı! Magnum 6. çekilişi ne zaman? 2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil için yapılacak 6. Magnum çekilişi için geri sayım başladı. Peki, Magnum Porshe çekilişi en zaman, saat kaçta? Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar... Habertürk Giriş: 10.10.2023 - 10:06 Güncelleme: 10.10.2023 - 10:06 facebook

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Magnum 2023 Ekim ayı Magnum Porshe çekilişi ne zaman? 2023 yılında 5 ay üst üste yapılan çekilişin sonuncusu son olarak Ekim ayında yapılacak. Peki, 6. Magnum Porshe çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı

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MAGNUM 6. DÖNEM ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?



Magnum 6. dönem çekilişi 10 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'da yapılacak. Kampanya sonunda yapılacak çekiliş ile 2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil ve 4'er adet 100 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye kartı verilecek.