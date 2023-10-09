Magnum çekilişi için geri sayım başladı! Magnum 6. çekilişi ne zaman?
2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil için yapılacak 6. Magnum çekilişi için geri sayım başladı. Peki, Magnum Porshe çekilişi en zaman, saat kaçta? Magnum çekilişi sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen detaylar...
Magnum 2023 Ekim ayı Magnum Porshe çekilişi ne zaman? 2023 yılında 5 ay üst üste yapılan çekilişin sonuncusu son olarak Ekim ayında yapılacak. Peki, 6. Magnum Porshe çekilişi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Sonuçlar ne zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı
MAGNUM 6. DÖNEM ÇEKİLİŞ NE ZAMAN?
Magnum 6. dönem çekilişi 10 Ekim 2023 tarihinde saat 11.30'da yapılacak. Kampanya sonunda yapılacak çekiliş ile 2 kişi Porsche Taycan 2021 Model Otomobil ve 4'er adet 100 bin TL değerinde Magnum Card Param Hediye kartı verilecek.
MAGNUM ÇEKİLİŞ KAMPANYASINA NASIL KATILIRIM?
Kampanya tarihleri arasında Türkiye genelindeki satış noktalarından şifreli Magnum ürünlerinden satın aldıklarında, ürün içindeki çubukların üzerinde bulunan katılım şifresini, ad, soyad ve adres bilgileri ile birlikte kelime aralarında birer boşluk bırakarak tüm operatörlerden 2992 kısa mesaj servis numarasına kısa mesaj ile gönderenler veya www.magnum.com.tr (ücretsiz) web sitesindeki, www.algidailekazan.com (ücretsiz) web sitesindeki, Magnum IOS, Magnum Android, Algida İle Kazan IOS, Algida İle Kazan Android uygulamalarındaki ilgili alana gsm no, ad, soyad, adres ve katılım şifresi bilgilerini girenler kampanyaya katılmaya hak kazanacaklardır.