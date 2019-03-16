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Leica Galeri İstanbul, 2019 yılının ilk sergisinde Magnum fotoğrafçısı Bruno Barbey’i ağırlıyor. Sanatçının katılımıyla 14 Mart tarihinde gerçekleştirilen açılış davetine fotoğraf severler yoğun ilgi gösterdi.
1964 yılında bu yana yarım asrı aşkın bir süredir Magnum Fotoğraf Ajansı’na üye olan, 1992-1995 yılları arasında ise ajansın başkanlığını yürüten Fotoğrafçı Bruno Barbey’in “My Morocco” başlıklı sergisi, Fotografevi işbirliğiyle 25 Mayıs 2019 tarihine kadar görülebilecek.
Sergide, sanatçının hayatının ilk 12 yılını geçirdiği Fas’la ilgili hazırladığı dört kitabından biri olan “My Morocco”dan bir seçki sunuluyor.
Ziyaretçiler, Barbey’in doğum yeri de olan Fas’a 1970 ile 2000 yılları arasında gerçekleştirdiği ziyaretler sırasında kadrajına yansıyan fotoğraflarla zaman yolculuğuna çıkacak.
Sanatçı, elli yılı aşkın sürede beş̧ kıtada fotoğraflar çekti. Nijerya, Vietnam, Orta Doğu, Bangladeş, Kamboçya, Kuzey İrlanda, Irak ve Kuveyt'teki savaş̧ ve çatışmaları ele aldığı fotoğrafları tüm dünyada yankı uyandırdı.
Dünyanın önde gelen dergilerinde fotoğrafları yer alan ve uluslararası yayınevleri tarafından 30’un üzerinde fotoğraf kitabı basılan sanatçının, daha önce de Leica Galeri Frankfurt’ta bir sergisi sanatseverlerle buluşmuştu.
Bruno Barbey’in “My Morocco” başlıklı sergisi 14 Mart – 25 Mayıs 2019 tarihleri arasında Leica Galeri İstanbul’da ücretsiz olarak ziyaret edilebiliyor.
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