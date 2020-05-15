Mahalle imamı cemaati görüntülü konuşmayla buluşturuyor

AA

Yaklaşık 7 yıldır Hatice Ana Camisi'nde görev yapan Aydın, Türkiye'de sosyal yaşamdaki değişikliklerle etkisi ciddi şekilde hissedilen Kovid-19 nedeniyle bir araya gelemeyen cami cemaatini teknoloji sayesinde buluşturuyor.

Aydın, özellikle Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarı çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki cami cemaatini Whatsap üzerinden görüntülü arayarak, sohbet etmelerini sağlıyor.

Bu sayede kısıtlama nedeniyle yan yana gelemeyen vatandaşlar, görüntülü görüşmeler sayesinde hasret giderebiliyor.

- "Birbirleriyle görüştürüp hayır dualarını almaya gayret ediyoruz"

Camilerde cemaatten mahrum kalmanın üzüntüsünü ve acısını yaşadıklarını dile getiren Mehmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaatle kopmamak için çeşitli yöntemleri hayata geçirdiklerini söyledi.

Aydın, "Bu açıdan cemaatimizden kopmamak, birlik, beraberlik ve bütünlüğün dağılmaması için özellikle evlerinden dışarı çıkamayan yaşlılarımızla telekonferans yöntemiyle interneti ve akıllı telefonu olanları bir araya getirip görüştürüyorum. Olmayanları da sesli arayarak birbirleriyle hasret gidermelerine vesile oluyoruz." diye konuştu.

Mehmet Aydın, aynı anda 7-8 yaşlının görüntülü aramayla birbirlerini ekranda görmesinin, camide yan yana saf tutmuş kimselerin aynı ekranda buluşmasının kendileri için çok güzel olduğunu dile getirdi.

65 yaş ve üstü vatandaşların 10 Mayıs Pazar günü belirli saatlerde dışarı çıktıklarını hatırlatan Aydın, şunları aktardı:

"Görüşmelerimize yine devam ediyoruz. Sokağa çıkma kısıtlamalarında yaşlılarımıza ayrıcalık tanınıp kısa bir zaman diliminde de olsa dışarı çıkmaları bu süreçte biraz rahatlamalarını sağladı. Yine telefonda görüşmelerimizi sağlıyoruz. Kısa zaman olduğu için o gün hepsi bir araya gelemedi. Sanki dışarı hiç çıkmamışlar, birbirlerini hiç görmemişler gibi fırsat buldukça telefonla arayıp birbirleriyle görüştürüp hayır dualarını almaya ve bu sürecin bitmesi için ekranda da olsa dua etmeye gayret ediyoruz."

- Kur'an-ı Kerim hatimleri sosyal medya üzerinden yapılıyor

Sosyal medya üzerinden Kur'an-ı Kerim hatim çalışmaları da yaptıklarını anlatan Aydın, her hafta yaklaşık 2 hatim tamamladıklarını söyledi.

Aydın, görevli olduğu cami cemaatiyle hatim çalışmasını WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, "Kur'an-ı Kerim cüzü okumak isteyenlerin bana özelden bildirmesini istiyorum. Bu şekilde yazdıktan sonra cüzler tamamlanıyor. Bunları her perşembe akşamı Diyanet TV'de yapılan hatim duasına bildiriyoruz. Orada duaları yapılıyor. Cemaatimize de o akşam dua yapılacağını söyleyip evlerinde ekran başında o duaya iştirak etmelerini sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.

- "İhtiyaç sahiplerine kumanya ve kurban etlerimizi teslim ettik"

Birlik ve beraberlikle Kur'an'a hizmet etmenin şevk ve muhabbetini tattıklarına vurgu yapan Mehmet Aydın, şunları kaydetti:

"Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'ni de içinde barındıran ramazan ayındayız. Ramazanda da hizmetlerimizi devam ettiriyoruz. Sürecin başında salgından tez zamanda kurtulmak için cami cemaatimizin katkılarıyla yaklaşık 10 kurban kestik. Muhtarlığımız iş birliğiyle ihtiyaç sahiplerine kumanya ve kurban etlerimizi teslim ettik."

Diğer çalışmalarına da değinen Aydın, hayırseverlerin kumanya, fitre, zekat, fidyelerini ihtiyaç sahiplerine Kurtköy Mahalle Muhtarlığı ile ortaklaşa ulaştırdıklarını dile getirdi.

Mehmet Aydın, 18 Mayıs Pazartesi günü iftarın ardından, cami avlusunda kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini kaydederek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Şu süreçte hastanelerimizde koronavirüs salgını sebebiyle vatandaşlarımız rahatça gidip kan bağışında bulunamıyor. Biz de daha temiz bir ortam olan hem de camimizde sosyallik olması açısından cami derneğimiz ve muhtarlığımız iş birliğiyle Türk Kızılayı davet ettik. Cemaatimizi buraya yönlendireceğiz. Askıda pide uygulaması başlattık. Çevremizdeki ihtiyaç sahiplerine mahallemizdeki fırınımızla görüşerek durumu iyi olan vatandaşlarımızın pide alırken askıda pide de almalarını istedik. Onlar da buna destek oldu."