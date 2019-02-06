Salihli'ye 11 kilometre mesafedeki kırsal Durasıllı Mahallesi, uyuz hastalığı salgını nedeniyle zor günler geçiriyor. 6 bin 169 nüfuslu mahallede yaşayanların yüzde 30'unda bulaşıcı bir hastalık olan uyuz şikayeti nedeniyle baş, yüz, boyun, sırt, parmak araları başta olmak üzere vücutlarının birçok yerinde kaşıntı, sivilceye benzeyen kırmızı renkli kabarcıklar, yara ve döküntüler görülmeye başlandı. Özelliklerde son aylarda, bu şikayetlerde artış oldu.

DHA'nın haberine göre mahalle sakinlerinden Yıldır Kartal, kaşıntı nedeniyle bugüne kadar 20 kez doktora gittiğini belirterek, "Doktorum uyuz tanısı koydu. Mahallede Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri birçok kez bilgilendirme yaptı. Yayılmasını önlemek için kapı kapı dolaşıp, halkı bilinçlendirdi. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri, salgının geçtiğini belirtiyor. Ancak gördüğümüz kadarıyla bu salgın geçmiş değil. Mahalleli olarak derdimize çare bulunmasını istiyoruz, uyuz hastalığı ile yaşamak istemiyoruz" dedi.

'50 ECZANEYE GİTTİM İLAÇ BULAMADIM'

Necdet Peker ise kaşıntı şikayeti ile gittiği hastanede kendisine uyuz teşhisi konulduğunu ve ilaç yazıldığını belirterek, "Ancak, mahallemdeki eczanede ilacı bulamayınca, ilçe merkezine gittim. Burada da 50 kadar eczane gezdim. Doktorun yazdığı ilacı bir türlü bulamadım. Çok mağdur durumdayım" diye konuştu.

Yılmaz Ersoy da mahallerinde yaşayan kişilerin yüzde 30'unda kaşınma şikayeti olduğunu vurgulayarak, "Bir çoğu, uyuz hastalığı nedeniyle sağlık kuruluşuna gitmeye çekiniyor ya da uyuz hastalığının kendisine de bulaştığının duyulmasını istemediği için gizleyenler oluyor. Pek çoğu da bu hastalık konusunda yeterli bilgiye sahip değil" şeklinde konuştu.

Mahallede eczane işleten Rıza Ekinci, "Mahallemizde bir dönemdir uyuz sıkıntısı vardı. Ama kaşınmaya bağlı şikayetler son 3- 5 ay içerisinde arttı. Bu hastalığın tedavisi için 2 ilaç var. Şu an bu ilacın birisini buluyoruz, ama diğerini bulmakta zorlanıyoruz. Vatandaşın bu hastalıktan kurtulması için bu 2 ilacı mutlaka kullanması gerekiyor" dedi.

Salihli İlçe Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ise konuyla ilgili açıklama yapmadı.