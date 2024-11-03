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        Mahalleliden baz istasyonu protestosu

        Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde vatandaşlar, mahallelerinde kurulacak baz istasyonu için alkışlı eylem yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 19:44 Güncelleme: 03.11.2024 - 19:44
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        Mahalleliden baz istasyonu protestosu
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        Kahramanmaraş'ta Cumhuriyet Mahallesi'nde özel bir arazinin bahçesinde direk çalışması devam eden baz istasyonu kurulmasına tepki gösteren mahalle sakinleri basın açıklaması yaptı.

        Toplanan grup adına açıklama yapan mahalle sakini Adem Kır, mahallenin orta yerine kurulacak baz istasyonunun toplum sağlığını olumsuz etkileyeceğini savundu.

        "KANSER OLMAK İSTEMİYORUZ"

        Baz istasyonunun dağlık ve yerleşim yerine uzak bir alana kurulmasının daha uygun olabileceğini ifade eden Kır, şöyle konuştu:

        "Evlerimizin hemen yanına, mahallemizin tam ortasına kurulacak olan baz istasyonunu istemiyoruz. Bizler baz istasyonu kurulmasına karşı değiliz, bizler mahallemizin tam ortasına kurulmasına karşıyız. Çevrede çok müsait araziler ve altyapısı olan yerler var. Bunun için valilik ve kaymakamlık gibi ilgili yerlere şikayet dilekçelerimizi verdik fakat bir sonuca ulaşamadık. Baz istasyonu çalışması da her geçen gün ilerliyor. Yetkililerden bu çalışmanın durdurulmasını istiyoruz."

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        Grup, açıklamanın ardından "Baz istasyonu istemiyoruz" ve "Kanser olmak istemiyoruz" şeklinde sloganlar atıp, alkışlı eylem yaptı.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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