Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

Bir dönemin sevilen yapımlarından biri olan Mahallenin Muhtarları dizisinde Zekiye rolüne hayat veren çocuk yıldız ünlü oyuncu çıktı. Ruhsar Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler ve Mucize Doktor gibi dizilerle rol alan ünlü isim son olarak Mahkum dizisiyle ekran karşısına geçti. İşte, Fadime ve Temel'in kucağındaki küçük kızın son hali...

ABONE OL
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Bir dönemin efsane dizisi Mahallenin Muhtarları dizisindeki Fadime ve Temel'in kucağındaki küçük kızın kim olduğunu duyunca şaşkına döneceksiniz.
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    İlk bölümü 1992 yılında yayınlanan Mahallenin Muhtarlar dizisinde Zekiye rolüne hayat veren çocuk yıldız hepimizin tanıdığı ünlü oyuncu çıktı.
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Esra Akkaya, Aydan Burhan, Cihat Tamer, Erkan Can, Goncagül Sunar, Burçin Terizoğlu, Sümer Tilmaç gibi ünlü isimleri kadrosunda bulunduran Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si Mucize Doktor dizisindeki rolü ile hafızalara kazındı.
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    Ruhsar, Aşk-ı Memnu, Muhteşem Yüzyıl, Ufak Tefek Cinayetler gibi dizilerde de rol alan bir dönemin çocuk yıldızı son olarak Mahkum dizisinde boy gösterdi. 
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

    İşte, Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si son hali...
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!
  • Mahallenin Muhtarları'nın Zekiye'si ünlü oyuncu çıktı! Aşk-ı Memnu ve Muhteşem Yüzyıl dizilerinde de rol aldı!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.