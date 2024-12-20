Mahalleyi ayaklandıran kavga! Olay, İstanbul'da meydana geldi. Kağıthane'de gece genç bir çiftin aldatma kavgası mahalleyi uykusuz bıraktı. Kadın erkek arkadaşına bağırıp onu çekiştirirken adam beni bırak diye kaçmaya çabaladı. O garip kavgayı cama, balkona çıkanlar telefonları ile görüntüledi.

Habertürk Giriş: 20.12.2024 - 19:27 Güncelleme: 20.12.2024 - 19:27 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL