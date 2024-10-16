Mahir ve annesi Hatice Sakin ile görüşen Akpunar, "Mahallelerde okul bahçelerinde çocukların eğlenmesi için oyun düzenekleri kuruyoruz. Burada özel bir durum oldu. Mahir, okul bahçesine kurulduğu için özel durumu sebebiyle gidip gelemiyordu. Annesinin talebi üzerine böyle bir park yaptık. Mahir’in evine yakın ara bahçesinde parkı oluşturduk. Mahir, oyun parkından mahrum kalmayacak. Burası Mahir'in parkı. Buna benzer çocuklarımızı tespit edip onlara da talep olması halinde bu tür hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.