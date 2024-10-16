Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Mahir parkına kavuştu | Son dakika haberleri

        Özel birey Mahir parkına kavuştu, arkadaşlarıyla eğlendi

        Erzurum'un Aziziye Belediyesi, kırsal Akdağ Mahallesi'nde yaşayan otizmli Mahir Sakin'e özel park kurdu. Salıncaktan korktuğu için, kendisi için sadece kaydırak grubu oyun ekipmanları kurulan bahçede işçilerin çalışmasını izleyen Mahir, daha sonra kayarak eğlendi. Oyun parkını gezen Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, "Burası Mahir'in parkı. Mahir, akranları gibi parkta oynayacak... Buna benzer çocuklarımızı tespit edip onlara da talep olması halinde bu tür hizmetlerimiz devam edecek" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.10.2024 - 12:00 Güncelleme: 16.10.2024 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Erzurum'un Aziziye ilçe merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki kırsal Akdağ Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Hatice Sakin, yüzde 70 otizmli oğlu Mahir (8) için özel park talebinde bulundu.

        2

        Okulun yanında yapılan parktan oğlunun yararlanamadığını belirten Hatice Sakin, Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar'a isteğini iletti. Başkan Akpunar, annenin talebini yerinde bularak Mahir'in evinin yakınına özel oyun parkı kurulması talimatını verdi.

        3

        Park ve bahçelerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Onur Korkut, ekibiyle birlikte götürdükleri kaydırak oyun grubunu 2 günde kurdu.

        4

        Salıncaktan korktuğu için sadece kaydırak grubunun kurulduğu bahçede işçilerin çalışmalarını izleyen Mahir, kendine özel parkta gönlünce eğlendi.

        5

        Mahir, arkadaşlarının da kaydıraktan kaydığı oyun alanında gün boyu vakit geçirdi.

        6

        Aziziye Belediye Başkanı Emrullah Akpunar, mahalleye gelerek park yapım çalışmalarını inceledi.

        7

        Mahir ve annesi Hatice Sakin ile görüşen Akpunar, "Mahallelerde okul bahçelerinde çocukların eğlenmesi için oyun düzenekleri kuruyoruz. Burada özel bir durum oldu. Mahir, okul bahçesine kurulduğu için özel durumu sebebiyle gidip gelemiyordu. Annesinin talebi üzerine böyle bir park yaptık. Mahir’in evine yakın ara bahçesinde parkı oluşturduk. Mahir, oyun parkından mahrum kalmayacak. Burası Mahir'in parkı. Buna benzer çocuklarımızı tespit edip onlara da talep olması halinde bu tür hizmetlerimiz devam edecek" diye konuştu.

        8

        Oğlunun yüzde 70 otizmli olduğunu belirten Hatice Sakin, "Oğlum okulun bahçesindeki parktan yeterince yararlanamıyordu. Ben de başkanımızdan bu konuda bir talepte bulundum. Sağ olsunlar onlarda kısa sürede Mahir için özel bir park kurdular. Kendilerine teşekkür ediyorum" dedi.

        Mahir'e cevap: Yeter ki sen iste
        Mahir'e cevap: Yeter ki sen iste
        #yerel haberler
        #erzurum haberleri
        #özel birey
        #mahir sakin
        #aziziye belediye başkanı emrullah akpunar
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Konut fiyatlarında reel düşüş sürüyor
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Rojin Kabaiş'e hüzünlü veda: Tabutunu kadınlar omuzladı
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Mourinho'nun istediği 2 yıldız ortaya çıktı!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Genç futbolcunun feci ölümü!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lionel Messi, Bolivya maçında coştu!
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Lübnan: Sedir ağaçlarının gölgesinde kırılan hayatlar
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Okan Buruk ve yabancı sınırı için açıklama!
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Güzelliğiyle Türkiye'yi temsil edecek
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        Kas ve kemik erimesiyle mücadele ediyor, yaşlanmayı yavaşlatıyor...
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        27 güvenlik görevlisi şehit olmuştu! O terörist yakalandı!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Real Madrid'de Arda Güler çatışması!
        Dilan'ın gözünden melekler
        Dilan'ın gözünden melekler
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Tamamlayıcı emeklilik bir zorunluluk
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Valilikten açıklama yapıldı! Polis memuru, eşini öldürdü!
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Emeklilik sisteminde sonlardayız
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Meteoroloji'den bu bölgeler için sağanak uyarısı!
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Musk Trump yanlısı gruba 75 milyon dolar bağışlamış
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?
        Trump Beyaz Saray'dan ayrıldıktan sonra Putin'le konuştu mu?