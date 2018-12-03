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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, MHP ile seçim ittifakına ilişkin, "Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız" dedi.
CNN TÜRK Ankara temsilcisi Dicle Canova’nın sorularını cevaplayan Mahir Ünal şunları söyledi:
"Cumhur ittifakı bir masa başı ittifakı değil. 15 Temmuz ruhunun, Yenikapı bilincinin ortaya koyduğu doğal bir millet mutabakatı. Cumhur ittifakı bir seçim ittifakı değil. Genel başkan yardımcılarının görüşmeleri genel başkanlara sunulacak. Genel başkanlar da seçim ittifakının nasıl olacağını kamuoyu ile paylaşacaklar. Önümüzdeki iki hafta içinde bir neticeye varırız."
CHP-İYİ PARTİ GÖRÜŞMELERİ
CHP-İYİ Parti görüşmeleri hakkında konuşan Ünal şunları söyledi:
"İYİ Parti’yi anlamakta biraz zorlanıyorum. İYİ Parti söylemlerinde yerli milli değerlerine vurgu yapıyor. PKK konusundaki duyarlılığını her fırsatta dile getiriyor. geçtiğimiz günlerde Kılıçdaroğlu’nunKılıçdaroğlu’nun Almanya gezisinde ülkesini nasıl şikayet ettiğini, PKK’lı ve PKK'lı olduğunu her ortamda ifade eden Federal meclisten sözde Türk iki parlamenterle Kılıçdaroğlu’nunKılıçdaroğlu’nun yaptığı görüşme. İyi Parti ile CHP’nin bu birlikteliğini anlamakta zorlanıyorum. Sanırım İYİ Parti’nin belli noktalarda tıkanmasının nedeni partinin tabanından gelen tepkiler sanırım. Ve bu İYİ partiyi kaçınılmaz olarak kıskaca alıyor."
AK PARTİ’NİN İSTANBUL ADAYI
AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayının TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın olduğu iddiası için Ünal şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Binali Yıldırım’ın isminin İstanbul için konuşulması son derece doğal. Ve her siyasi partiyi İstanbul gibi bir şehirde en güçlü adaylarını ortaya koymak ister. Burada yanlış olan Sayın Binali Yıldırım’ın isminin yıpratılmasıdır. Adaylığının açıklanması, AK Parti’nin yetkili kurullarının görüşülmesi neticesinde ortaya çıkacak bir karar. Bu ay içerisinde MKYK toplantımız olacak. MKYK bu konudaki yetkilerini MYK’ya devretti. MYK içinden de komisyon oluşturuldu. Bu aday belirleme komisyonu Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlık ediyor. Geldikten sonra aday belirleme komisyonu toplanacaktır. Kalan 21 il ve ilçeler belirlenecek. İstanbul için ayrı bir tanıtım olabilir. İlçeleri ile birlikte devasa büyüklükte."
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