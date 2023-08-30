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        Haberler Ekonomi Kripto Para Mahkeme Bitcoin ETF'sinin önünü açtı - Kripto Para Haberleri

        Mahkeme Bitcoin ETF'sinin önünü açtı

        ABD'de federal mahkeme, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) kripto varlık yönetimi şirketi Grayscale'in spot Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) başvurusunu reddetme kararını bozdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2023 - 09:10 Güncelleme: 30.08.2023 - 09:10
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        Mahkeme Bitcoin ETF'sinin önünü açtı
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        ABD'de federal temyiz mahkemesi, SEC'in Grayscale'in spot Bitcoin ETF başvurusunu reddetmesinin hatalı olduğuna hükmetti.

        Mahkemenin ETF'nin yolunu açması sonrasında Bitcoin ve kripto hisse senetleri yükselişe geçti. Kararın ardından Bitcoin yüzde 5'in üzerinde değer kazandı ve 27 bin 500 dolar seviyesinin üzerine çıktı.

        Grayscale sözcüsü konuya ilişkin olarak, kararın Amerikalı yatırımcılar ve Bitcoin ekosistemi için ileriye doğru atılmış önemli bir adım olduğunu belirterek, Grayscale ekibi ve hukuk danışmanlarıyla kararın ayrıntılarını inceleyeceklerini ve SEC ile bir sonraki adımlarını takip edeceklerini kaydetti.

        SEC, geçen yıl haziran ayında Bitcoin'e dayalı bir ETF'nin yeterli gözetimden yoksun olduğunu öne sürerek Grayscale'in başvurusunu reddetmişti. Grayscale ise benzer Bitcoin vadeli işlem ETF'lerini onaylarken SEC'i kendi ürününe karşı ayrımcılık yapmakla suçlayan kararını bozmak için dava açmıştı.

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