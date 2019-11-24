Habertürk muhabiri Serdar Kulaksız'ın haberine göre, İstanbul'da yaşayan 12 yaşındaki M.B.'nin annesi 2013 yılında ikinci evliliğini yaptı. İddiaya göre küçük kızın üvey babası 5 yaşından itibaren tacizde bulunmaya başladı. 2017 yılına kadar devam eden taciz sonrasında küçük kız olayı annesine anlattı.

DAVA AÇILDI

Anne ve kızın şikayeti üzerine üvey baba hakkında soruşturma başlatıldı. Üvey baba tutuklandı. Hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Yapılan yargılama sonucunda Mahkeme, 2019 yılının Mayıs davayı karara bağladı.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Üvey baba alt sınırdan ilk olarak 8 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, arttırımlar uygulayarak sanığı 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık hakkında herhangi bir indirim uygulamayan mahkeme tutukluluğunun da devamına karar verdi.

İSTİNAF MAHKEMESİ TAHLİYE ETTİ

Küçük kızın avukatı tarafından cezanın alt sınırdan verilmesi nedeniyle karara itiraz edildi. İstinaf Mahkemesi, dosyanın görülmesi için hazırladığı tensip zaptında suç vasfının değişme ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi göz önüne alarak sanığın tahliyesine karar verdi.

GELMEZSE ZORLA GETİRİLECEK

İstinaf mahkemesi ayrıca duruşma günü mağdurun ve ailesinin de ifadesinin alınması için duruşmada hazır bulunmasına karar vererek gelmedikleri takdirde zorla getirilmelerine karar verileceğini belirtti.

AVUKATI KARARDAN VAZGEÇİLMESİNİ TALEP ETTİ

Küçük kızın avukatı, mahkemeye dilekçe sunarak müvekkilinin daha önce ifadesinin alındığını, mağdurenin tedavi sürecinin de devam ettiğini belirterek duruşmaya gelmesi yönünde verilen karardan vazgeçilmesini talep etti.