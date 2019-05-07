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Mahkumlar üretiyor 8 ülkeye satılıyor

AA

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan tekstil atölyesinde üretilen kot pantolonlar, 8 ülkeye ihraç ediliyor

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu

Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda hükümlülerin meslek sahibi olmaları ve topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan tekstil atölyesinde üretilen kot pantolonlar, aralarından Almanya ve Rusya'nın da bulunduğu 8 ülkeye ihraç ediliyor.

Cezaevinde, Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanlığının izniyle yaklaşık bir ay önce tekstil atölyesi kuruldu.

Kilis Halk Eğitimi Merkezi tarafından atölyede düzenlenen tekstil kursunda 21 gün eğitim alan 30 hükümlü kot pantolon üretimine başladı.

Atölyede, İstanbul'daki bir firma için fason olarak üretilen pantolonlar, Almanya, Rusya, Cezayir, Irak, Fas, Lübnan, Filistin ve Suriye'ye ihraç ediliyor.

Kilis Cumhuriyet Başsavcısı Serdar Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hükümlülerin spordan sanata, kültürel etkinliklerden çiftçiliğe kadar birçok alanda eğitim aldıklarını belirterek, hedeflerinin hükümlülerin cezalarını çekerken aynı zamanda da rehabilite edilmelerine ve topluma kazandırılmalarına katkı sağlamak olduğunu kaydetti.

"Bugüne kadar 124 hükümlü meslek sahibi oldu"
Durmuş, cezaevinde Kilis Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen uygulamalı eğitimler sayesinde bugüne kadar 124 hükümlünün meslek sahibi olduğunu ve üretime katkı sunduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, 30 hükümlü arkadaşımız aldıkları tekstil eğitiminin ardından kendileri için oluşturulan atölyede çalışmalarını sürdürüyor. Bu sayı ilerleyen dönemlerde 300'e kadar çıkabilir. Arkadaşlarımız yeni olmalarına rağmen günlük 150 kot pantolon üretimi yapıyorlar. Şu anda kumaşın kesimi ve kalıbı dışarıda gerçekleştiriliyor ancak ilerleyen günlerde tamamı burada yapılabilir. Atölyede görevli hükümlü arkadaşlarımız, çalışmalarının karşılığında ücret almakta ve aynı zamanda her türlü iş kazası ve meslek hastalığına karşı sigortalanmaktadır."

Kurum olarak daha önce de tahin helvası üretimi ile hazır kahve paketleme atölyeleri kurduklarını anımsatan Durmuş, bu birimlerden ise 12 hükümlünün faydalandığını sözlerine ekledi.

"DIŞARIDA İNŞALLAH MESLEĞİ DEVAM ETTİRECEĞİZ"

Hükümlülerden Ergün P. ise yaklaşık 2 yıldır cezaevinde olduğunu, atölyenin kurulmasıyla birlikte çalışmaya başladığını anlattı.

Atölye kurulmadan önce zamanını boşa harcadığını, kendilerine sunulan bu fırsat sayesinde hem meslek sahibi olduğunu hem de para kazandığını belirten Ergün P, "Buranın ekonomik ve mesleki açıdan bana gelecek sağlayacağını düşünüyorum. Dışarıya çıktığımda bu mesleği çocuklarıma ve aileme katkı sağlamak amacıyla devam ettireceğim." dedi.

Abidin Y. de 5 yıldır cezaevinde olduğunu belirterek, "Asgari geçimimizi sağlayacak kadar harçlığımızı kazanıyoruz. Bu işi birçok arkadaşımız gibi ben de bilmiyordum, burada öğrendim. Çıktığımız zaman dışarıda inşallah mesleği devam ettireceğiz. Bizim amacımız, ilerleyen günlerde tekrar suça bulaşmamak ve meslek sahibi olmak." diye konuştu.

Ali Ç. ise atölye kurulacağını duyduğunda meslek edineceğini düşünerek mutlu olduğunu anlattı.

"Devletimiz sayesinde en azından bir meslek sahibi olduk. Dışarıya çıktığımızda tekrar buralara gelmemek için yapacağımız bir işimiz var." diyen Ali Ç. atölyede üretim yapmanın psikolojilerini de olumlu etkilediğini söyledi.

 

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