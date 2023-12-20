Mahkumlara genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 8. Yargı Paketi'nde af var mı?

Mahkumlara genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 8. Yargı Paketi'nde af var mı?

Yeni Yargı Paketi çalışmaları sürüyor. 8 yargı paketi maddeleri belli olurken, genel affın bu düzenlemenin içinde yer alıp almayacağı merak konusu oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç geçtiğimiz günlerde genel affa ilişkin önemli bir açıklamada bulundu. Peki, "Mahkumlara genel af çıkacak mı, ne zaman çıkacak? 8. Yargı Paketi'nde af var mı?" İşte konuya ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

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ADALET BAKANI TUNÇ'TAN YARGI PAKETİ AÇIKLAMASI!

Adalet Bakanı Tunç, yeni yargı paketine ilişkin soru üzerine, Yargı Reformu Strateji Belgesi ve İnsan Hakları Eylem Planı çalışmalarının 3-4 aydır sürdüğünü belirtti.

"Yargı Reformu Strateji Belgemiz ve İnsan Hakları Eylem Planı, Türkiye Yüzyılı'nın ilk belgeleri olacak." ifadelerini kullanan Tunç, "Sayın Cumhurbaşkanı'mız kamuoyuyla paylaştıktan sonra o hedefler doğrultusunda biz yasamayı ilgilendiren hususları milletvekillerimizin takdirine sunacağız, yürütmeyi ilgilendiren idari uygulamaları da yürütme olarak hangi bakanlığa düşüyorsa bunların bir hedef olarak gerçekleşmesi için gayret içerisinde olacağız." diye konuştu.

Ayrıca, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kısa süre içerisinde TBMM'ye sunulacak pakette cezaevinde mahkum olan tutuklular ile ilgili genel affın gündemde olmadığını dile getirdi.

"YARGI UYGULAMALARINI İLGİLENDİREN BİRÇOK HUSUS VAR"

Söz konusu kanun paketine ilişkin çalışmaların sürdüğünü bildiren Tunç, düzenlemeler arasında yargı uygulamalarını ilgilendiren birçok hususun yer aldığını aktardı.,