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        Haberler Gündem Mahmut Demirtaş kimdir? Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş nereli ve kaç yaşında?

        Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kimdir?

        Valiler kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı kararı ile; yeni Bursa Valisi olarak Mahmut Demirtaş atandı. Yaşanan son dakika gelişmesinin ardından gözler "Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında ve nereli?" sorularına çevrildi. İşte, Mahmut Demirtaş'ın hayatı ile ilgili bilgiler...

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        Habertürk
        Giriş: 10.08.2023 - 01:46
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        Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kimdir?
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        10 Ağustos 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre; 57 ilin valisi değişti. Buna göre; Mardin Valisi Mahmut Demirtaş yeni Bursa Valisi olarak atandı. Peki, Yeni Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte, Mahmut Demirtaş'ın biyografisi...

        YENİ BURSA VALİSİ MAHMUT DEMİRTAŞ KİMDİR?

        1965 yılında Kırşehir ili Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlköğrenimini Çiçekdağı ilçesinde, orta ve lise öğrenimini Yozgat ili Yerköy ilçesinde tamamladı. 1988 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

        1990 yılı Aralık ayında Denizli Kaymakam Adayı olarak göreve başladı. Adaylık süresi içerisinde Yozgat-Çayıralan, Kayseri-Felahiye, Ankara-Kızılcahamam ve Isparta-Atabey ilçelerinde Kaymakam Vekilliği yaptı. 1992 yılında 8 ay süre ile İngiltere’de inceleme ve araştırmalarda bulundu. Daha sonra sırasıyla Aksaray-Güzelyurt, Malatya-Pütürge ilçelerinde Kaymakamlık, Van ve Osmaniye illerinde Vali Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

        2003 yılında İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu’nda Mülkiye Müfettişi olarak göreve başladı. 03.08.2012 tarih ve 3511 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adıyaman Valisi ve 01.06.2016 tarih ve 8864 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Adana Valisi olarak görev yapmasının ardından 09.06.2020 tarihli ve 274 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Mardin Valisi olarak atandı.

        Vali Mahmut DEMİRTAŞ, evli ve iki çocuk babası olup, İngilizce bilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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