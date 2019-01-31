Mahremiyet skandallarına karşın, Facebook'un kullanıcı sayısı arttı

Bir dizi kişisel veri mahremiyeti skandalı ve zararlı içeriklere engel olma girişimlerine yöneltilen eleştirilere karşın, Facebook'un kullanıcı sayısı artmaya devam ediyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Facebook'a ayda en az bir kere giren kişi sayısı yüzde 9 artarak 2,32 milyara yükseldi.

Karıştığı skandalların reklamverenleri uzak tutacağı kaygıları da boş çıktı ve geçen yıl şirketin yıllık reklam geliri yüzde 30 arttı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg "en büyük sosyal sorunlara odaklanmak için şirketin yönetilme biçimini köklü bir şekilde değiştirdiklerini" söylemişti.

Güçlü mali performans, sosyal medya devinin üyelerinin kişisel bilgilerini nasıl kullandığı konusunda devam eden kaygılara ve Cambridge Analytica veri paylaşımı skandalıyla, Facebook'un siyasi bir araç olarak kullanılması korkularına rağmen kaydedildi.

Şirketin hisse senetleri geçen Temmuz'dan bu yana değerinin yaklaşık üçte birini kaybetmiş ve Facebook yavaşlayan gelir büyümesi konusunda uyarıda bulunmuştu.

Ancak şirketin kârlılık ve ciro oranlarının beklentileri geçmesiyle, hisse senetleri yüzde 9'dan fazla değer kazandı.

Kullanıcı sayısındaki artış özellikle Hindistan, Endonezya ve Filipinler'de büyük olurken, ABD ve Kanada'da artış oranı sabitk kaldı.

Hargreaves Lansdown yatırım şirketi uzmanlarından George Salmon, Facebook'un yılın son üç ayındaki gelir artışının, 2012'de borsada işlem görmeye başlamasından bu yanaki en düşüğü olduğunu, ancak yine de rakamları "güven verici" bulduğunu söyledi.

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