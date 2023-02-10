Mahsun Kırmızıgül: İnanın hayatımın tokadını yedim

"AHBAP İLE KOORDİNELİ ÇALIŞIYORUZ"

Binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden olan depremin ardından Mahsun Kırmızıgül de soluğu afet bölgesinde aldı. Haluk Levent'in başkanı olduğu AHBAP Derneği ile koordineli bir şekilde çalıştıklarını söyleyen Kırmızıgül, "Afet bölgesindeyim. Burada herkes zor durumda. Kahramanmaraş ve Adıyaman bölgesinde ben ve ekibim AHBAP ile koordineli çalışıyoruz. Yardım yapmak isteyen veya ihtiyaç listelerinde olan malzemeleri göndermek isteyenler bana ulaşabilirler" ifadelerini kullandı.