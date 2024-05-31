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        Haberler Gündem "Mahzen-49" operasyonunda 32 tutuklama

        Çankırı merkezli "Mahzen-49" operasyonlarında yakalanan 32 zanlı tutuklandı

        Çankırı merkezli 9 ildeki "Mahzen-49" operasyonlarında gözaltına alınan 50 şüpheliden, aralarında suç örgütünün elebaşı Durmuş Görmez'in de bulunduğu 32'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2024 - 18:42 Güncelleme: 31.05.2024 - 18:42
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        "Mahzen-49" operasyonunda 32 tutuklama
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        Çankırı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı ile Çankırı Emniyet Müdürlüğü KOM ve Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda yakalanan, aralarında çetenin elebaşı Durmuş Görmez'in de bulunduğu 50 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i cumhuriyet savcılığındaki sorgularının ardından salıverildi. Savcılıkça nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkartılan diğer zanlılardan aralarında Görmez'in yer aldığı 32'si tutuklandı, 10'u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 27 Mayıs'ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütünün çökertildiğini bildirmişti.

        Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, uyuşturucu imal ve ticareti ile silah kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilerin adreslerinde çok sayıda silah, mühimmat, uyuşturucu, para ve senetler ele geçirilmişti.

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