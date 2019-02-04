Maicon için kritik saatler

Galatasaray yönetimi Maicon için menajerlere yetki verdi… Suudi Arabistan’da Pazartesi günü kapanacak ara transfer öncesinde Brezilyalı oyuncuya kulüp bulmaları istendi. 3.5 milyon Euro’nun üzerine getirilecek her rakam için menajerlere yüzdelerini artırma sözü verildi. Daha önce Arap ülkelerinde oynamayı reddeden Maicon’un, sözleşmesinin dondurulmasından sonra ayrılma konusunda nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.