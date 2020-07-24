Galatasaray'ın geçen sezon devre arasında kiraladığı ve anlaşmasının sonuna gelen Maicon'un menajeri, oyuncunun sarı-kırmızılı takıma geri döndüğünü açıkladı. Arap basınına konuşan menajer, "Galatasaray, Al Nassr ile anlaşmaya varamadı. Bu yüzden oyuncu İstanbul'a geri dönecek" ifadelerini kullandı. Al Nassr, kiralık anlaşmasını Ekim ayı sonuna kadar uzatmak istemiş ancak Galatasaray ile anlaşamamıştı.

26 TEMMUZ'DA GELECEK

Sporx'te yer alan habere göre birkaç gün önce geri dönmeyi planlayan Brezilyalı oyuncunun, Arap kulübünün bilet ücretini ödememesi nedeniyle yola çıkamadığı belirtildi.

26 Temmuz Pazar günü için yeni bir bilet aldığı kaydedilen 31 yaşındaki oyuncu, İstanbul'a gelerek Galatasaray ile görüşecek.