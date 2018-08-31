Maidenhead United - Bromley sahaya çıkıyor

İngiltere Ulusal Lig maçında Maidenhead United ile Bromley, 01 Eylül 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:00. Maç öncesi Maidenhead United 7 puanla 18. sırada, Bromley 9 puanla 14. sırada bulunuyor. Maidenhead United, son 5 maçında 4 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Bromley son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 408. İddaa'da Maidenhead United kazanır 2.00, berabere biter 3.20, Bromley kazanır 2.60 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.80, üst oranı 1.55. Karşılıklı gol var 1.35, karşılıklı gol yok 1.95 oranını kazandıracak.

Maidenhead United son hafta oynanan Bromley maçında 5-2 kazandı.

Bromley, Maidenhead United karşılaşmaında 5-2 yenildi.

Maidenhead United, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 4 gol atıp 7 gol yedi.

Bromley, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bromley, deplasmanda 3 kez ağları sarsarken, 5 kez topu kendi kalesinde gördü.

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